Tito Boeri a Mezz' ora in più | Non solo vitalizi | gli onorevoli hanno un altro

(Di domenica 15 aprile 2018) "In aggiunta aic'è untipo di privilegio: gli oneri figurativi. Se un parlamentare era prima un lavoratore dipendente, durante il mandato" alla Camera o al Senato "l'Inps gli deve versare i contributi datoriali: si tratta di circa il 24% della loro retribuzione, che in alcuni casi l'Inps ha versato per 20 o 30 anni". A rivelarlo è il presidente dell'Inps,, a'ora in più su Rai3.ha spiegato di aver scritto una lettera all'ufficio di presidenza della Camera (la struttura operativa del presidente Fico ndr) per sollecitare un intervento, ma di non aver ricevuto al momento "alcuna risposta".Dura critica anche al sistema dei. "I- ha detto- erano uno schema insostenibile fin dall'inizio: si è pargià da subito in disavanzo. Nel 2016 io ero stato chiamato in audizione parlamentare e ho fornito ...