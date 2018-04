Tennis | Masters1000 Montecarlo 2018 | programma | orari e tv di domenica 15 aprile

oasport

(Di domenica 15 aprile 2018) Il torneo ATP Masters 1000 divedrà domani l’inizio delle sfide valide per il tabellone principale. Tutte le quattro sfide insi giocheranno sul campo centrale, il Ranieri III, con inizio alle ore 11.00: ad aprire le danze sarà il nostro Paolo Lorenzi, opposto al serbo Filip Krajinovic. A seguire gli altri match di primo turno, a partire dalla sfida tra l’australiano Thanasi Kokkinakis ed il russo Karen Khachanov. Terzo confronto inquello tra il tedesco Mischa Zverev ed il canadese Felix Auger-Aliassime, mentre chiuderà illa sfida tutta NextGen tra il magiaro Marton Fucsovics ed il russo Daniil Medvedev. Il torneo sarà trasmesso in tv da Sky Sport, attraverso il canale Sky Sport HD, mentre sarà possibile seguirlo in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Di seguito ilcompleto della prima giornata del ...