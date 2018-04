Tennis | Masters 1000 Montecarlo 2018 | Andreas Seppi e Marco Cecchinato superano le

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : programma - orari e tv di domenica 15 aprile : Il torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo vedrà domani l’inizio delle sfide valide per il tabellone principale. Tutte le quattro sfide in programma si giocheranno sul campo centrale, il Ranieri III, con inizio alle ore 11.00: ad aprire le danze sarà il nostro Paolo Lorenzi, opposto al serbo Filip Krajinovic. A seguire gli altri match di primo turno, a partire dalla sfida tra l’australiano Thanasi Kokkinakis ed il russo Karen ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : il tabellone degli italiani e il sorteggio degli azzurri nelle qualificazioni : Il primo Masters 1000 ATP stagionale su terra rossa sta per iniziare: a Montecarlo, “casa” di Rafael Nadal, è stato sorteggiato il tabellone principale e domani andranno in scena le prime partite, mentre per quanto riguarda le qualificazioni, le sfide sono iniziate proprio questa mattina. Sono due gli azzurri ammessi di diritto al tabellone principale: nella parte bassa Fabio Fognini attende al primo turno un qualificato, poi, in ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : analisi del tabellone. Djokovic sulla strada di Rafael Nadal. Fognini ‘vede’ Zverev : Il primo Masters 1000 ATP stagionale su terra rossa sta per iniziare: a Montecarlo, “casa” di Rafael Nadal, è stato sorteggiato il tabellone principale e domani andranno in scena le prime partite, mentre per quanto riguarda le qualificazioni, le sfide sono iniziate proprio questa mattina. Le prime otto teste di serie entreranno in gioco direttamente al secondo turno: l’iberico Nadal, numero uno del seeding, ha dalla sua parte ...

Tennis : Rolex Masters di Montecarlo 2018 - montepremi - programma e dove guardarlo : Il Rolex Masters di Montecarlo è un evento molto atteso dagli amanti di questo sport, non solo perché è un torneo con i giocatori più forti ma perché è situato nel bellissimo Principato di Monaco dove il lusso, la bella vita e le belle giornate lo incornicia come uno dei paesi più interessanti da visitare, sopratutto dai Vip. Questo torneo fa parte della categoria Atp World Tour Masters 1000 che è la più importante dopo lo Slam. Si gioca sui ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : date e calendario. Programma - orari e tv : Comincia la stagione della terra rossa europea e ad aprirla come sempre sarà il Masters 1000 di Montecarlo. Nella cornice spettacolare del Monte Carlo Country Club parte la sfida a Rafael Nadal. Lo spagnolo è il grandissimo favorito, avendo vinto per dieci volte il torneo, otto delle quali consecutivamente. Non ci sarà Roger Federer, che ha deciso di saltare anche quest’anno tutti i tornei sul rosso. Questa la entry list del torneo QUESTO ...

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2018 : John Isner rimonta e batte Alexander Zverev in tre set : Il sogno americano di John Isner si è avverato: lo statunitense ha battuto in rimonta il tedesco Alexander Zverev nella finale del torneo ATP Masters 1000 di Miami, in Florida. Il punteggio recita 6-7 (4) 6-4 6-4 al termine di una battaglia sportiva durata esattamente 150 minuti. Nel primo set il tie break è stato il giusto epilogo di una partita nella quale non ci sono stati break: tante però le occasioni non sfruttate, soprattutto dallo ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : la finale. Alexander Zverev per il tris - John Isner per il proprio paese : ... mentre Zverev vuole confermarsi non solo il miglior Next Gen in circolazione, ma soprattutto quel giocatore pronto a prendere l'eredità da numero uno del mondo di Nadal e Federer. CLICCA QUI PER ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : la finale. Alexander Zverev per il tris - John Isner per il proprio paese : Il Masters 1000 di Miami è arrivato al suo ultimo atto. Sul cemento della Florida a contendersi il titolo saranno Alexander Zverev e John Isner. Una finale difficilmente pronosticabile all’inizio, tra due giocatori che hanno ritrovato il proprio gioco e sensazioni positive proprio in questa ultima settimana. Il tedesco va a caccia del suo terzo 1000 della carriera (Roma e Montreal i precedenti), mentre per l’americano sarebbe la ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : la finale. Alexander Zverev per il tris - John Isner per il proprio paese : Il Masters 1000 di Miami è arrivato al suo ultimo atto. Sul cemento della Florida a contendersi il titolo saranno Alexander Zverev e John Isner. Una finale difficilmente pronosticabile all’inizio, tra due giocatori che hanno ritrovato il proprio gioco e sensazioni positive proprio in questa ultima settimana. Il tedesco va a caccia del suo terzo 1000 della carriera (Roma e Montreal i precedenti), mentre per l’americano sarebbe la ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : Alexander Zverev doma Pablo Carreño Busta e vola in finale : Ne approfitta il n.5 del mondo che, con colpi di rara potenza, domina lo scambio fiaccando la resistenza del rivale. Con due break, nel terzo e settimo game, Zverev fa sua la sfida, concludendo sul 6-...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : Alexander Zverev doma Pablo Carreño Busta e vola in finale : Sarà Alexander Zverev (n.5 del mondo) a sfidare lo statunitense John Isner nella finale del Masters 1000 di Miami. Il tedesco, testa di serie n.4, si è imposto con il punteggio di 7-6 6-2 contro lo spagnolo Pablo Carreño Busta in 1 ora e 29 minuti di partita. Per Zverev è la terza finale in un 1000, la prima in Florida, ed il bilancio, nei confronti diretti con lo statunitense, è nettamente favorevole con 3 vittorie in altrettanti incontri. Nel ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : Alexander Zverev doma Pablo Carreño Busta e vola in finale : Sarà Alexander Zverev (n.5 del mondo) a sfidare lo statunitense John Isner nella finale del Masters 1000 di Miami. Il tedesco, testa di serie n.4 del ranking, si è imposto con il punteggio di 7-6 6-2 contro lo spagnolo Pablo Carreño Busta in 1 ora e 29 minuti di partita. Per Zverev è la terza finale in un 1000, la prima in Florida, ed il bilancio, nei confronti diretti con lo statunitense, è nettamente favorevole con 3 vittorie in altrettanti ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : John Isner vince la sfida tra i ‘Giganti’! Piegato in due set Juan Martin Del Potro e finale conquistata : “Well done Long John!”. E’ un John Isner di lusso quello che si è esibito nella prima semifinale del Masters 1000 di Miami (Stati Uniti). Lo statunitense, n.17 ATP, si è imposto contro il n.6 del ranking, l’argentino Juan Martin Del Potro, con il punteggio di 6-1 7-6 in 1 ora e 25 minuti di partita. Un match dominato dal Tennista americano che, continuo al servizio e convincente in risposta, ha dominato la scena, ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : Juan Martin Del Potro lotta e piega in tre set Milos Raonic. Sfida in semifinale contro Isner : Juan Martin Del Potro continua a correre! 15esima vittoria consecutiva per il Tennista argentino e semifinale conquistata nel Masters 1000 di Miami. Dopo il successo di Indian Wells, in finale contro Roger Federer, l’argentino arricchisce la propria serie di un altro incontro da ricordare. Un confronto molto difficile in cui il canadese Milos Raonic, testa di serie n.20 del torneo stelle e strisce, ha costretto il n.6 del ranking agli ...