Tennis | a Montecarlo forfeit di Krajinovic Lorenzi debutto rinviato

Tennis - a Montecarlo forfeit di Krajinovic. Lorenzi debutta lunedì : ... che se la vedrà con il 34enne spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, , 67 al mondo, e Andreas Seppi , 62 Atp, , chiamato ad affrontare il 32enne spagnolo Marcel Granollers-Pujol , 129 al mondo, . Il ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : programma - orari e tv di domenica 15 aprile : Il torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo vedrà domani l’inizio delle sfide valide per il tabellone principale. Tutte le quattro sfide in programma si giocheranno sul campo centrale, il Ranieri III, con inizio alle ore 11.00: ad aprire le danze sarà il nostro Paolo Lorenzi, opposto al serbo Filip Krajinovic. A seguire gli altri match di primo turno, a partire dalla sfida tra l’australiano Thanasi Kokkinakis ed il russo Karen ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : il tabellone degli italiani e il sorteggio degli azzurri nelle qualificazioni : Il primo Masters 1000 ATP stagionale su terra rossa sta per iniziare: a Montecarlo, “casa” di Rafael Nadal, è stato sorteggiato il tabellone principale e domani andranno in scena le prime partite, mentre per quanto riguarda le qualificazioni, le sfide sono iniziate proprio questa mattina. Sono due gli azzurri ammessi di diritto al tabellone principale: nella parte bassa Fabio Fognini attende al primo turno un qualificato, poi, in ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : analisi del tabellone. Djokovic sulla strada di Rafael Nadal. Fognini ‘vede’ Zverev : Il primo Masters 1000 ATP stagionale su terra rossa sta per iniziare: a Montecarlo, “casa” di Rafael Nadal, è stato sorteggiato il tabellone principale e domani andranno in scena le prime partite, mentre per quanto riguarda le qualificazioni, le sfide sono iniziate proprio questa mattina. Le prime otto teste di serie entreranno in gioco direttamente al secondo turno: l’iberico Nadal, numero uno del seeding, ha dalla sua parte ...

Tennis : Rolex Masters di Montecarlo 2018 - montepremi - programma e dove guardarlo : Il Rolex Masters di Montecarlo è un evento molto atteso dagli amanti di questo sport, non solo perché è un torneo con i giocatori più forti ma perché è situato nel bellissimo Principato di Monaco dove il lusso, la bella vita e le belle giornate lo incornicia come uno dei paesi più interessanti da visitare, sopratutto dai Vip. Questo torneo fa parte della categoria Atp World Tour Masters 1000 che è la più importante dopo lo Slam. Si gioca sui ...