Svizzera | italiano guida in autostrada in contromano per quasi 100 Km e 4 cantoni

Svizzera : italiano guida in autostrada in contromano per quasi 100 Km - attraversa 4 cantoni : Bizzarra e pericolosissima avventura per un italiano esidente a Rüschlikon (ZH) che ha percorso quasi 100 chilometri di autostrada in contromano attraverso quattro cantoni. L’uomo è stato fermato e successivamente arrestato domenica notte a Horgen (ZH), mentre stava circolando sulla carreggiata sbagliata dell’A3 in direzione di Zurigo. Miracolosamente non si è verificato nessun incidente, indica in una nota odierna la polizia ...

Ieri un uomo italiano ha ucciso sua moglie e poi si è suicidato in una strada del centro di Zurigo - in Svizzera : Sabato pomeriggio, intorno alle 14.30, l’italiano di 38 anni Danilo Nuzzo ha ucciso a colpi di pistola a Zurigo, in Svizzera, la moglie 35enne Irene Rizzo, prima di suicidarsi. Nuzzo ha sparato per strada, davanti alla banca dove lavorava Rizzo The post Ieri un uomo italiano ha ucciso sua moglie e poi si è suicidato in una strada del centro di Zurigo, in Svizzera appeared first on Il Post.

