Svizzera | italiano guida in autostrada in contromano per quasi 100 Km | attraversa 4

meteoweb.eu

: L’uomo, un italiano di 46 anni residente a Rüschlikon, ha percorso circa 100 chilometri in contromano, senza accorg… - ilmetropolitan : L’uomo, un italiano di 46 anni residente a Rüschlikon, ha percorso circa 100 chilometri in contromano, senza accorg… - bassairpinia : Svizzera: italiano in contromano per 100 km sull'A3 attraverso quattro cantoni - - Massimiliano5S : Guida contromano per 100km, italiano arrestato in Svizzera | Booble -

(Di domenica 15 aprile 2018) Bizzarra e pericolosissima avventura per unesidente a Rüschlikon (ZH) che ha percorso100 chilometri diinattraverso quattro cantoni. L’uomo è stato fermato e successivamente arrestato domenica notte a Horgen (ZH), mentre stava circolando sulla carreggiata sbagliata dell’A3 in direzione di Zurigo. Miracolosamente non si è verificato nessun incidente, indica in una nota odierna la polizia cantonale zurighese. Il conducente in alcui trattiva persino a una velocità troppo elevata, come rivelano le valutazioni effettuate grazie alle telecamere presenti nelle gallerie. L’uomo conduceva “in uno stato non idoneo alla”, si legge nel comunicato, precisando che in diverse occasioni il 46enne ha rischiato la collisione con altri automobilisti. Per fermarlo, la polizia ha bloccato l’A3 ...