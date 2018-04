Superbike | Davies-Melandri in Gara 2 ad Aragon

Superbike - Aragon : Chaz Davies davanti a tutti in gara 2 : Aragon - Chaz Davies supera Jonathan Rea nella seconda sfida del Motorland Aragon e la Ducati tiene vivo il Mondiale. Pure l'altro ducatista, Marco Melandri, è stato protagonista con la conquista del ...

Superbike - GP Aragon 2018 : risultati e classifica gara2. Chaz Davies implacabile rimonta e vince davanti a Rea e Melandri - out Forès : Chaz Davies (Ducati) non lascia scampo ai rivali e si aggiudica con pieno merito Gara-2 del Round di Aragon del Mondiale Superbike 2018. Il britannico, infatti, mette in scena una splendida rimonta, dopo un avvio non semplice, e centra un successo importante con un finale nel quale ha saputo tenere un ritmo impossibile sia per Jonathan Rea (Kawasaki) che chiude nella piazza d’onore, sia per il nostro Marco Melandri (Ducati) che completa il ...

Superbike Aragon - Davies : «Ho un buon feeling con questa pista» : ALCANIZ - La terza gara del Mondiale Superbike potrà dire se la Ducati potrà essere ancora davanti alla Kawasaki, com'è accaduto nelle prime due tappe. Ad Aragon Chaz Davies ha sempre ottenuto ottimi ...

Superbike - Il team Ducati pronto per la tappa di Aragon - Davies e Melandri in coro : 'pronti a dare battaglia' : Il Campionato Mondiale Superbike 2018 fa tappa ad Aragon, Chaz Davies e Marco Melandri pronti a dare seguito all'ottimo avvio di stagione Dopo aver raccolto tre successi nelle due tappe oltreoceano ...

Superbike - Round Thailandia 2018 : Marco Melandri in difficoltà - Chaz Davies spezza la maledizione - Jonathan Rea in vetta al Mondiale : Secondo Round del Mondiale 2018 Superbike e Jonathan Rea nuovamente in vetta alla classifica generale. Il tre volte campione del mondo sperava che il circuito di Buriram (Thailandia) potesse continuare ad essere un suo feudo e così è stato. Un primo ed un quarto posto nelle due manche thailandesi rilanciano le quotazioni del nordirlandese della Kawasaki che, specie nella run 1, ha fatto vedere numeri tipici del suo repertorio, valsi il dominio ...

Superbike - Gp Thailandia : gara 2 a Davies - Rea in testa al mondiale : BURIRAM - Chaz Davies ha vinto gara 2 del Gp della Thailandia, secondo appuntamento del mondiale Superbike . Per il britannico della Ducati si tratta della 28esima vittoria in carriera, sul podio ...

Superbike - Round Thailandia 2018 : trionfo di Chaz Davies in gara-2. Melandri settimo - perde la vetta della classifica iridata : La Ducati di Chaz Davies centra il primo successo in Thailandia della Casa di Borgo Panigale. Gara-2 della seconda prova del Mondiale 2018 di Superbike sorride al gallese che ha preceduto il duo Yamaha composto da Michael Van der Mark ed Alex Lowes. In quarta piazza Johnny Rea che, approfittando del settimo posto di Marco Melandri (Ducati), conquista la vetta della classifica mondiale in sella alla Kawasaki. Ritiro per l’altra verdona di ...

