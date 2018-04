Superbike | Classifica Mondiale 2018 | Jonathan Rea mantiene la vetta dopo il Round di

Superbike - GP Aragon 2018 : risultati e classifica gara2. Chaz Davies implacabile rimonta e vince davanti a Rea e Melandri - out Forès : Chaz Davies (Ducati) non lascia scampo ai rivali e si aggiudica con pieno merito Gara-2 del Round di Aragon del Mondiale Superbike 2018. Il britannico, infatti, mette in scena una splendida rimonta, dopo un avvio non semplice, e centra un successo importante con un finale nel quale ha saputo tenere un ritmo impossibile sia per Jonathan Rea (Kawasaki) che chiude nella piazza d’onore, sia per il nostro Marco Melandri (Ducati) che completa il ...

Superbike - GP Aragon 2018 : risultati e classifica gara1. Jonathan Rea in trionfo - Marco Melandri quinto : Jonathan Rea ha vinto la gara1 del GP di Aragon 2018, terza tappa del Mondiale Superbike. Al Motorland il Campione del Mondo è riuscito a fare la differenza e ora ha 14 punti di vantaggio in classifica generale nei confronti di Marco Melandri, soltanto quinto al traguardo dopo aver firmato la superpole e aver dominato le prove libere. Salgono sul podio Alex Lowes e Chaz Davies. La gara era stata interrotta dopo quattro giri a causa di una brutta ...

Superbike - GP Spagna 2018 : risultati e classifica superpole. Marco Melandri batte Jonathan Rea di pochi millesimi! Terzo Tom Sykes : La Superpole del Round di Aragon è di Marco Melandri. Il pilota del team Ducati ha piazzato la zampata proprio sul finire della sessione, beffando il campione del mondo in carica Jonathan Rea di pochi millesimi. Il tempo fatto segnare dal pilota italiano è stato 1’49″543, contro l’1’49″574 del britannico, arrivato parecchio arrabbiato ai box. Melandri è braccato dalle due Kawasaki perché in terza posizione c’è ...

Superbike - GP Aragon 2018 : risultati e classifica prove libere. Marco Melandri scatenato - Ducati davanti a tutti! : Marco Melandri è stato l’assoluto protagonista delle prove libere del GP di Aragon, terza tappa del Mondiale Superbike. Il centauro italiano ha incantato sul tracciato spagnolo e ha fatto capire che è l’uomo da battere al Motorland. Il 35enne ravennate ha chiuso al comando con il tempo di 1:50.652 siglato nel corso della seconda sessione, l’unica svoltasi in condizioni meteo ideali. La giornata è stata infatti condizionata da ...

Superbike Thailandia : Davies primo in gara 2 - Melandri superato in classifica : BURIRAM - Chaz Davies risponde subito al campione del mondo in carica, Jonathan Rea, vincendo gara 2 della Superbike in Thailandia. Per il gallese è stata la 28° vittoria e il 70° podio in carriera. Marco Melandri, invece, ha dovuto lottare ancora una ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea +2 su Marco Melandri dopo il Round in Thailandia : Jonathan Rea è il nuovo leader della Classifica del Mondiale 2018 di Superbike. Il Campione del Mondo è balzato al comando con 2 punti di vantaggio su Marco Melandri al termine del Round in Thailandia.

Superbike - Round Thailandia 2018 : trionfo di Chaz Davies in gara-2. Melandri settimo - perde la vetta della classifica iridata : La Ducati di Chaz Davies centra il primo successo in Thailandia della Casa di Borgo Panigale. Gara-2 della seconda prova del Mondiale 2018 di Superbike sorride al gallese che ha preceduto il duo Yamaha composto da Michael Van der Mark ed Alex Lowes. In quarta piazza Johnny Rea che, approfittando del settimo posto di Marco Melandri (Ducati), conquista la vetta della classifica mondiale in sella alla Kawasaki. Ritiro per l’altra verdona di ...

LIVE Superbike - Gara-2 Round Thailandia 2018 in DIRETTA : Ducati e Melandri per il riscatto - Rea vuole allungare in classifica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Gara-2 del Round di Thailandia, prova valida per il Mondiale Superbike 2018. Sul tracciato di Buriram andrà in scena un appuntamento fondamentale per l’intero campionato. Jonathan Rea cerca la doppietta dopo aver trionfato ieri, ma il Campione del Mondo dovrà stare attento alla voglia di rivalsa della Ducati, soprattutto di Marco Melandri che deve risalire la china dopo l’ottavo posto in ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Marco Melandri in vetta dopo il round di Phillip Island : Marco Melandri inizia nel migliore dei modi la propria stagione nel Mondiale 2018 di Superbike. Il centauro italiano, con due successi in Australia, vola in vetta alla graduatoria iridata a punteggio pieno a precedere il duo della Kawasaki Tom Sykes e Jonathan Rea, tre volte campione del mondo. Classifica Mondiale 2018 Superbike 1. Marco Melandri 50 DUCATI 2. TOM SYKES 33 KAWASAKI 3. JONATHAN REA 31 KAWASAKI 4. XAVI FORES 29 DUCATI 5. ALEX LOWES ...