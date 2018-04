Superbike | Aragon | Chaz Davies davanti a tutti in gara 2

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea mantiene la vetta dopo il Round di Aragon. Terzo Marco Melandri : Jonathan Rea ha mantenuto la vetta della Classifica del Mondiale Superbike 2018 dopo il Round di Aragon, terza prova della stagione. Il pilota della Kawasaki ha trionfato in gara-1, mentre nella seconda manche si è arreso ad un super Chaz Davies, che ieri aveva invece chiuso al secondo posto. Marco Melandri, invece, ha portato a casa un quarto ed un Terzo posto, vedendo pertanto allontanarsi la vetta della Classifica, ora a -18. La Classifica ...

Superbike - GP Aragon 2018 : risultati e classifica gara2. Chaz Davies implacabile rimonta e vince davanti a Rea e Melandri - out Forès : Chaz Davies (Ducati) non lascia scampo ai rivali e si aggiudica con pieno merito Gara-2 del Round di Aragon del Mondiale Superbike 2018. Il britannico, infatti, mette in scena una splendida rimonta, dopo un avvio non semplice, e centra un successo importante con un finale nel quale ha saputo tenere un ritmo impossibile sia per Jonathan Rea (Kawasaki) che chiude nella piazza d’onore, sia per il nostro Marco Melandri (Ducati) che completa il ...

Superbike : ad Aragon Gara 1 a Jonathan Rea : Sotto un cielo nuvoloso e con temperature vicine ai 10° C e dell’asfalto mai superiori ai 20° C, si è svolta sul tracciato spagnolo di Motorland Aragón Gara 1 del Campionato Superbike che ha visto salire sul gradino più alto del podio il Campione del Mondo in carica Jonathan Rea, seguito sul traguardo dai piloti […] L'articolo Superbike: ad Aragon Gara 1 a Jonathan Rea sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

Superbike - Melandri conquista la Superpole ad Aragon : Superbike, Melandri conquista la Superpole ad Aragon Marco Melandri ha messo in chiaro che ad Aragon, terzo round del Mondiale Superbike, è pronto a fare il bis di Phillip Island, cancellando Buriram. Il ravennate della Ducati ha conquistato la Superpole spagnola con il tempo di 1’49″543, beffando nel finale le Kawasaki di Rea e Sykes, […]

Superbike - Aragon : Rea è inarrestabile e vince Gara 1 : Aragon - Sull'asfalto della Catalogna Johnny Rea conferma di avere qualcosa in più degli avversari. La Kawasaki del campione del mondo in carica battaglia e poi vince con relativa scioltezza, mentre la sfida più bella è quella per il secondo posto, che si consuma tutta all'ultimo giro, tra Davies , Panigale, e Fores , Ducati, : ...

Superbike - GP Aragon 2018 : risultati e classifica gara1. Jonathan Rea in trionfo - Marco Melandri quinto : Jonathan Rea ha vinto la gara1 del GP di Aragon 2018, terza tappa del Mondiale Superbike. Al Motorland il Campione del Mondo è riuscito a fare la differenza e ora ha 14 punti di vantaggio in classifica generale nei confronti di Marco Melandri, soltanto quinto al traguardo dopo aver firmato la superpole e aver dominato le prove libere. Salgono sul podio Alex Lowes e Chaz Davies. La gara era stata interrotta dopo quattro giri a causa di una brutta ...

