«Stop alle auto a Nervi? Durante Euroflora il test sulla pedonalizzazione»

Trump compatta gli alleati sullo Stop alle armi chimiche e stacca Erdogan dai russi : Ha vinto la linea Mattis, perché Trump ha scelto la risposta misurata suggerita dal capo del Pentagono, per evitare un’escalation. Così, quasi in continuità con l’amministrazione Obama, ha prevalso chi si oppone ad un intervento più profondo degli Usa nella guerra civile siriana. La strategia dunque resta quella di aspettare che Assad vinca militar...

Mosca verso contro-sanzioni agli Usa - Stop alle importazioni : Il parlamento russo si prepara a rispondere alle sanzioni Usa con un disegno di legge che limiterà le importazioni dagli Stati Uniti - e da quei paesi che sostengono le sanzioni americane - di alcol, ...

Siria - Mosca reagisce alle sanzioni Usa : Stop alle importazioni e ai motori per i razzi : ... Ivan Melnikov: «In risposta alle azioni ostili da parte degli Stati Uniti, tutte le forze politiche della Duma hanno messo in evidenza la necessità di una risposta sia politica che economica». Nella ...

Mosca verso le contro-sanzioni a Washington : "Stop alle importazioni e alla cooperazione su nucleare e aeronautica" : Il Parlamento russo si prepara a rispondere alle sanzioni Usa con un disegno di legge che limiterà le importazioni dagli Stati Uniti - e da quei Paesi che sostengono le sanzioni americane - di alcol, tabacco, generi alimentari e prodotti agricoli. Lo riportano le agenzie russe.Tra le contro-sanzioni proposte dalla Duma c'è anche la sospensione della cooperazione nel campo dell'industria nucleare e aeronautica. La Russia intende poi ...

Coldiretti : "Stop alle speculazioni delle industrie sul prezzo del latte" : Stop al far west sui contratti per il latte. E' quanto chiede Coldiretti di fronte alle comunicazioni di variazione unilaterale al ribasso del prezzo alla stalla o di riduzione delle quantità ...

Alessia Marcuzzi - Carta - Hunziker e altri Vip : Stop alle armi chimiche : Marco Carta, Hunziker, Marcuzzi: bocca coperta per #stopchemicalattacks Nelle ultime ore sui social si stanno diffondendo delle foto di personaggi molto noti e persone comuni che si coprono la bocca e il naso mentre si fanno un selfie. Si tratta della campagna social iniziata a causa dai tragici eventi che stanno interessando il territorio siriano, dove la popolazione vive costantemente sotto bombardamenti e violenza senza stop. Come non ...

Migranti : a Zarzis manifestazione - 'Stop alle morti in mare' : ANSAmed, - TUNISI, 9 APR - Al porto di Zarzis, città tunisina testimone della tragedia migratoria, si terrà stamane una manifestazione per ricordare all'opinione pubblica che migliaia di persone, tra ...

'Stop alle grandi navi nei piccoli canali della laguna' : La denuncia da Mazzorbo contro il nuovo fenomeno della 'invasione turistica decentrata' con grosse imbarcazioni

JUVENTUS - ALLEGRI AL CHELSEA?/ In Inghilterra sicuri ma il Conte Max Stoppa i rumors : "Contento qui" : JUVENTUS, ALLEGRI al CHELSEA? In Inghilterra sono sicuri: sarà lui il post-Conte. Aumentano i rumors circa il possibile sbarco in Premier League del tecnico dei bianconeri

BIOSHOPPER COMPOSTABILI PER FRUTTA E VERDURA A PAGAMENTO/ "Possibile portarli da casa" : Stop alle fake news : Sacchetti bio per FRUTTA e VERDURA a PAGAMENTO: arriva il parere del Consiglio di Stato che dà ragione ai consumatori. Sarà possibile portarli da casa purché idonei.

Palazzo dei Principi in ristrutturazione : Stop alle mostre : Il sindaco ha annunciato che le mostre programmate tra giugno e settembre non potranno svolgersi in quanto i lavori al Palazzo dei Principi dovranno concludersi entro il 2018

San Salvo marina - alle 2.30 Stop alla musica : La giunta comunale ha stilato un "regolamento per la disciplina dell'attività musicale presso i pubblici esercizi di intrattenimenti, pubblici spettacoli e trattenimenti temporanei" che dovrà passare ...

13 gif con i balletti di ChriStopher Walken : Christopher Walken è una delle maschere più celebri di Hollywood: i suoi personaggi eccentrici, instabili, sopra le righe e spesso sull’orlo di una cirsi di nervi negli anni lo hanno reso un bersaglio perfetto per gif e meme di ogni tipo. Pulp Fiction, Il Cacciatore, La Zona Morta e Il Mistero di Sleepy Hollow è solo un breve elenco dei capolavori in cui ha magistralmente preso parte, ogni volta regalando interpretazioni di un certo ...

«Aiutateci o i Comuni chiudono» Appello dei sindaci di Val di Cembra «Noi a rischio paralisi - Stop alle opere» : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige