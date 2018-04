Stella Rossa-Partizan | rissa in campo e due espulsi Incidenti anche tra tifosi sugli

Astronomia : scoperto disco circumStellare attorno a una Stella nana rossa : Un gruppo di ricercatori guidato da Elena Sissa, dell’Inaf di Padova, ha individuato un disco composto molto probabilmente da gas e polveri attorno a una stella nana rossa. Questo corpo celeste, denominato Gsc 07396-00759, è parte di un sistema di tre stelle tra loro legate gravitazionalmente. Le altre due stelle che compongono il trio – spiega Media INAF – sono già note per possedere un altro disco che le circonda entrambe, ...

Così una gigante rossa ha riportato in vita una Stella di neutroni diventata zombie : È una relazione rara, un amore quasi impossibile che però come in una storia romantica ha un lieto fine. È la prima volta che si osserva una stella gigante rossa riportare in vita la compagna più piccola, una stella di neutroni ormai ridotta ad uno “zombie”. Il rarissimo fenomeno è stato catturato dal satellite Integral dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), che il 12 agosto 2017 ha rilevato un lampo di raggi-x emessi dalla stella di ...

Video/ Cska Mosca Stella Rossa - 1-0 - : highlights e gol della partita - Europa League - : Video Cska Mosca Stella Rossa , risultato finale 1-0, : highlights e gol della partita, valida come ritorno dei sedicesimi di Europa League.

Probabili Formazioni CSKA Mosca-Stella Rossa - Europa League 21-02-2018 : Le Probabili Formazioni di CSKA Mosca-Stella Rossa, Ritorno Sedicesimi di Finale di Europa League 2017/2018, ore 18.00: Vitinho-Musa per accedere agli ottavi. Chi accederà agli ottavi tra CSKA Mosca e Stella Rossa? Lo dirà il campo dopo lo 0-0 dell’andata. La formazione russa ha il vantaggio di giocare in casa e di avere più esperienza internazionale rispetto ai serbi, a cui basterebbe anche un pareggio per passare il turno. Dopo 20 ...

