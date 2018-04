Spaccio di cocaina accanto alla scuola media | due arresti

Spaccio cocaina a domicilio Milano - droga anche nelle mutande : La Polizia di Stato, martedì scorso, nell'ambito di un mirato servizio di contrasto allo Spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato a Milano un cittadino italiano di 44 anni, con 43 dosi di ...

“Indagato in inchiesta su Spaccio” : c’è un calciatore italiano. L’amatissimo sportivo (ex della Nazionale) nei guai per una brutta storia di cocaina. Ma lui spiega tutto : È considerato uno dei calciatori più irriverenti della storia sportiva italiana. Ospite qualche settimana fa di Cattalan a EPCC, il programma di Sky che sta facendo impazzire i quarantenni d’Italia, Nicola Berti è stato uno dei più attesi della stagione per via della sua memorabilità fuori dal campo (e la passione dello stesso Cattalan per il calciatore). Ora però, per l’ex difensore dell’Inter e della Nazionale, è un brutto ...

L'ex calciatore Nicola Berti nei guai : indagato per favoreggiameno in un'inchiesta sullo Spaccio di cocaina : L'ex calciatore dell'Inter e della Nazionale Nicola Berti è indagato a piede libero a Piacenza per favoreggiamento. La sua posizione emerge nell'ambito di un'indagine della squadra mobile che ha ...

Spaccio di cocaina - sgominata banda di albanesi nel Ragusano - : I poliziotti della squadra mobile di Ragusa e del commissariato di Vittoria hanno tratto in arresto, nell'ambito dell'operazione "Casuzze", i tre albanesi Ismet Totraku, Dashnor Tosku ed Elis Rustam ...

Camorra e 'ndrangheta a Roma - Spaccio di cocaina e armi : 19 arresti : Smantellati dai carabinieri due gruppi criminali, uno a connotazione camorristica e l'altro che si avvaleva della collaborazione di esponenti della 'ndrangheta, che operavano nella Capitale. Dall'alba ...

Modica - cocaina pronta allo Spaccio : arrestato 20enne : cocaina pronta ad essere spacciata. I carabinieri arrestato un albanese, incensurato e disoccupato, residente a Modica Alta.

Spaccio di cocaina - arrestato giocatore del calcio storico fiorentino : Firenze, 9 marzo 2018 - Un calciante del calcio storico fiorentino è stato arrestato per Spaccio di cocaina. L'operazione è delle questure di Siena e Firenze . L'arresto è stato eseguito nel corso di ...

Roma - cocaina nei salotti dei Parioli : 21 arresti. Lo Spaccio nei locali vip - Jackie O' e Notorius : cocaina nei salotti Romani dei Parioli e nei locali notturni della 'Roma Bene'. Al termine di una complessa indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e condotta dai...

Cocaina - Spaccio nella 'Roma Bene' : 21 arresti : L'indagine ha riguardato il quartiere Parioli e il mondo notturno della 'Roma Bene'. Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i ...

"Roma bene" - arresti per Spaccio cocaina : 7.43 Operazione dei Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Roma nel mondo notturno della "Roma bene" dei Parioli. Arrestate 21 persone delle quali cinque in flagranza di reato e 16 colpite da Ordinanza di Custodia Cautelare,con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata all' illecita commercio di droga. Fra gli altri reati idividuati, detenzione e spaccio di cocaina, estorsione, minacce,porto clandestino e ...

Spaccio cocaina arrestata una 27enne : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Spaccio cocaina arrestata una ...

Siracusa. Traffico e Spaccio di cocaina 16 arresti : Maxi blitz antidroga dei Carabinieri di Siracusa. I militarti all’alba di martedì hanno eseguito un ordine di custodia cautelare a

Avola - nasconde cocaina pronta allo Spaccio : arrestato : Anche i mirati servizi per il contrasto allo spaccio di stupefacenti, svolti con il supporto di specializzate unità cinofile antidroga, hanno consentito di arrestare, nella flagranza di reato, ...