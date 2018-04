Sono Innocente anticipazioni 15 aprile | i tre casi della puntata

ilnotiziangolo

(Di domenica 15 aprile 2018)del 15– Tre nuovidi errori giudiziari verranno approfonditi nelladel programma in onda su Rai 3, come sempre in prima serata. Ledisi concentrano sulle storie di Domenico Morrone, Stefano Messore e Aldo Scar. Treimportanti ed errori madornali commessi dalla Giustizia italiana, in gradi di provocare non solo delle conseguenze terribili nei protagonisti ma anche nell’opinione pubblica. Alla guida ancora una volta il giornalista e conduttore Alberto Matano. Ididel 15Il primo caso affrontato dasarà quello di Domenico Morrone, il pescatore di Taranto che nel 1991 verrà arrestato con una terribile accusa. I sospetti degli inquirentiche abbia ucciso due adolescenti di fronte al loro liceo, per via di una vendetta. Il movente ...