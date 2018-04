Sondaggio Ixé per HuffPost | lo stallo politico rafforza i vincitori | M5S e Lega volano

huffingtonpost

(Di domenica 15 aprile 2018) A poco più di un mese dal voto, il 'grande' sembra in realtà irretire gli sconfitti ere i: il 4 marzoe M5S sommati arrivavano al 50%, oggi sono al 55%; PD e Forza Italia insieme raggiungevano il 32,7% oggi non arrivano al 29%.Non solo: la fiducia in Salvini sale al 39% (+14), quella in Di Maio al 36%(+7) mentre Berlusconi rimane stabile al 23% (-1) e Renzi scende al 18% (-5).I terribili 'sovranisti e populisti' dunque viaggiano con il vento in poppa, mentre la componente social-liberale e i loro moderati leader (Berlusconi e Renzi) paiono arretrare ulteriormente.Per avere una risposta più compiuta sarà necessario aspettare l'esito delle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia fra due settimane. Nel frattempo ci sembra che il clima di opinione tenda a legittimare il tentativo di fare un governo portato avanti da Salvini e Di ...