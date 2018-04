Solidarietà : Serie C scende in campo con Unicef : Unicef e Lega Pro lanciano l’ultima fase del campionato di Serie C nel segno della Solidarietà. Sarà possibile infatti per ogni tifoso sostenere la propria squadra del cuore e allo stesso tempo compiere un gesto di Solidarietà sostenendo l’Unicef nella campagna ”Bambini sperduti”. Infatti in occasione delle gare in programma per questi quattro turni di Campionato le società si impegneranno a donare 1 euro all’Unicef ...