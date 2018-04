Smog Venezia | da domani terminano le limitazioni al traffico veicolare

meteoweb.eu

(Di domenica 15 aprile 2018) Da, lunedì 16 aprile 2018, adecadono tutte le ordinanze atte a limitare la dispersione in atmosfera delle polveri sottili durante il periodo invernale così come previsto dall’Accordo Padano siglato tra Veneto, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Nello specifico cessa la valenza delle ordinanze n. 747/2017 “termiche, combustioni all’aperto e spandimenti zootecnici” e la n. 749/2017 “Limitazione del”. Nello specifico, dal 23 ottobre 2017 ad oggi, 15 aprile 2018, i giorni totali di limitazione sono stati di 114, di cui 99 con livello di allarme 0 – verde (attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì) e 15 con livello di allarme 1 – arancio (attivato con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite di 50 µg/m3). In nessun giorno si è arrivati a dover attivare il livello di allarme 2 – rosso attivabile solo in seguito ad ...