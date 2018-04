SIRIA | USA BOMBARDA ASSAD Trump ‘allontana’ Erdogan da Putin | Gran Bretagna | “pronti a

SIRIA - scontro all'Onu. Gli Usa : «Pronti a colpire ancora» : «Non esiste una soluzione militare alla crisi, la soluzione deve essere politica». È quanto ha affermato il segretario generale dell' Onu Antonio Guterres, commentando i raid...

SIRIA - attacco di Usa - Gb e Francia. Video Putin : "Condanna : l’Onu intervenga" : Un attacco congiunto di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia è stato sferrato nella notte contro la Siria. E' iniziato quando a Washington erano le 21 (le 3 del mattino in Italia) e si è trattato di raid mirati contro tre obiettivi a Damsco e Homs. Segui su affaritaliani.it

SIRIA : Il raid di Usa - UK e Francia divide il centro-destra Video : Nel corso della notte tra il 13 e il 14 aprile 2018, è stato sferrato un attacco dagli USA in stretto collegamento con Londra e Parigi, alla #Siria, ad una settimana dall'attacco chimico alla citta' Siriana di Duma. Il raid in Siria ha diviso la coalizione politica del 'centro-destra', che vede Matteo Salvini e Giorgia Meloni esporsi online contro l'azione missilistica lanciata contro la Siria. USA, UK e Francia attaccano la Siria: le reazioni ...

Crisi SIRIA - Berlusconi : 'Serve un governo autorevole per mediazione Usa-Russia-Ue' : "Non è realistico pensare di sostituire Assad, ma va messo in condizione di non nuocere alla sua popolazione". E' uno dei passaggi della lettera di Silvio Berlusconi sulla Siria al Corriere della Sera ...

Crisi SIRIA - Berlusconi : "Serve un governo autorevole per mediazione Usa-Russia-Ue. Putin sia alleato" : "Non è realistico pensare di sostituire Assad, ma va messo in condizione di non nuocere alla sua stessa popolazione". E' uno dei passaggi della lettera del leader di Forza Italia al Corriere della Sera. Berlusconi ricorda come Putin debba essere "un valido partner e non un avversario".

SIRIA - la nuova guerra fredda è un risiko su Damasco : dagli Usa a Putin - da Israele all’Iran - interessi e protagonisti in campo : A prescindere dal dibattito su cosa gli Stati Uniti hanno davvero colpito e distrutto in Siria (dalle prime informazioni, sembra abbastanza poco), c’è una prima, vera vittima della rappresaglia americana: le relazioni internazionali. Mai, da decenni, la situazione internazionale è stata più tesa. Lo ha detto molto bene il segretario generale dell’Onu, António Guterres: “La guerra fredda è tornata, con una vendetta e una differenza”. ...

USA - Gran Bretagna e Francia all'ONU : un progetto di risoluzione sulla SIRIA - : Si osserva che il nuovo progetto di risoluzione dei tre paesi contiene un invito a "garantire la consegna non ostacolata di aiuti umanitari, il cessate il fuoco e richiede anche la partecipazione di ...

SIRIA - lettera di Berlusconi : «Ora governo per mediare tra Usa - Russia e Ue» : Il leader di FI: «La Russia resta un partner strategico». «Non è realistico pensare di sostituire Assad, ma va messo in condizione di non nuocere. Da occidentale che ama l’America e l’Europa credo che Putin non vada visto come avversario

SIRIA - alta tensione dopo i missili Foto 1|2 Usa : «Prove sufficienti - pronti a rifarlo» : Operazione di americani, britannici e francesi contro obiettivi militari. Nessuna vittima tra i civili. L’ambasciatrice Nikki Haley al Consiglio di Sicurezza: pronti a rifarlo

Bombardamenti Usa in SIRIA/ Esplosioni in base Iran ad Aleppo : “raid Israele” : Bombardamenti in Siria: Usa-Francia-GB contro Assad e Russia, la bocciatura dell'Onu alle richieste di Mosca. Raid di Israele contro base Iran ad Aleppo. Ultime notizie e possibili scenari(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 10:00:00 GMT)

SIRIA - l'Onu non condanna il raid e gli Usa minacciano ancora : La pioggia di missili inviata sulla Siria da Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna potrebbe ripetersi: è la minaccia tutt'altro che velato che arriva dagli...