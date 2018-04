Siria | Trump | Pronti per colpire ancora

Siria - USA BOMBARDA ASSAD/ Trump ‘allontana’ Erdogan da Putin : Gran Bretagna - “pronti a ritorsione Russia” : BOMBARDAmenti in SIRIA: Trump fa allontanare Turchia e Russia, la bocciatura dell'Onu alle richieste di Mosca. Raid di Israele contro base Iran ad Aleppo. Ultime notizie e possibili scenari(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 12:38:00 GMT)

Siria - Macron tra Trump e Putin Ora Salvini non deve farsi fregare : È del tutto evidente il protagonismo di Emmanuel Macron che da un po’ di tempo si agita e si sbraccia per dire che “la Francia c’è, e, soprattutto ci sono io”. Senza più il Regno Unito e con una Merkel stanca ed imbolsita, il ragazzo d’Oltralpe Segui su affaritaliani.it

Notte di missili e bombe sui depositi chimici in Siria Trump esulta. E i russi : «Ci saranno conseguenze» : Operazione di americani, britannici e francesi contro obiettivi militari. Nessuna vittima tra i civili. L’ambasciatrice Nikki Haley al Consiglio di Sicurezza: pronti a rifarlo

Siria - Trump sta per colpire un'altra volta Damasco con i missili? : ...Mogherini - di prevenire qualsiasi escalation di violenza che possa trasformare la crisi Siriana in un confronto regionale più ampio con conseguenze incalcolabili per il Medio Oriente e per il mondo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 aprile : Siria : Trump & C. bombardano. Ma soltanto un po’ : Gli Stati Uniti “Missione compiuta”. Il raid di Trump fa chic e non impegna Fine dei giochi – Washington-Parigi-Londra: una dimostrazione di forza durata un’ora di Giampiero Gramaglia Promemoria di Marco Travaglio Non sappiamo se sia vero ciò che scrive il Corriere della Sera, e cioè i vertici dei 5Stelle sono “irritati” dalle ultime esternazioni di Alessandro Di Battista su Berlusconi (“è il male assoluto, finanziava la mafia che ...

Siria - RAID USA CON 120 MISSILI : ONU BOCCIA RISOLUZIONE RUSSIA/ Francia e Gb "mollano" Trump? : SIRIA, attacco Usa con Francia e Gran Bretagna: RAID su Damasco. Da guerra civile a conflitto internazionale? Cosa succede ora? Le ultime notizie e i possibili scenari(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 22:12:00 GMT)

Raid con 105 missili in Siria. Trump : missione compiuta. Onu boccia richiesta russa di condanna : Scatta nella notte tra venerdì e sabato il Raid preannunciato da Trump pochi giorni fa. Gli?Stati Uniti colpiscono con Francia e Gran Bretagna. Tre obiettivi legati agli arsenali chimici del regime di Assad. Dura reazione della Russia: «L’attacco non resterà senza conseguenze». Per la Guida suprema iraniana Khamenei è stata un’azione compiuta da «criminali». Il presidente Usa puntava a un’azione più estesa, ma è stato frenato dal suo segretario ...

Usa - Francia e Gran Bretagna attaccano la Siria nella notte. Trump : «Assad mostro». Scontro all'Onu - Stati Uniti pronti al bis : È scattato nel cuore della notte l'attacco minacciato nei giorni scorsi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Siria, un'azione mirata contro il presunto arsenale di...

Siria - il Pentagono avverte Assad coi missili e neutralizza l’aggressività di Trump : Un primo elemento che si può dedurre dall’attacco Usa in Siria, con l’appoggio di Francia e Gran Bretagna, è la volontà di dare un segnale forte, senza però che il conflitto militare sfugga di mano. Da questo punto di vista, sono importanti alcuni segnali che Casa Bianca e Pentagono hanno offerto, mentre l’intervento era ancora in corso. Anzitutto, che si sarebbe trattato di “one-time shot”, un attacco singolo, isolato, senza una replica ...

Siria - la maledizione della “missione compiuta” : la frase usata da Trump che fu simbolo della debacle di Bush in Iraq : Lo ha scritto al termine del suo tweet sugli attacchi della nottata in Siria. E subito siti e social media si sono scatenati sull’espressione utilizzata da Donald Trump, rievocando “la maledizione della ‘missione compiuta‘”. Furono quelle due parole – Mission accomplished – stampate a caratteri cubitali su uno striscione appeso sulla portaerei americana Abraham Lincoln il primo maggio del 2003 a costare ...

