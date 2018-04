Siria | tensione all' ONU tra russi e americani per il raid aereo

Siria - alta tensione dopo i missili Foto 1|2 Usa : «Prove sufficienti - pronti a rifarlo» : Operazione di americani, britannici e francesi contro obiettivi militari. Nessuna vittima tra i civili. L’ambasciatrice Nikki Haley al Consiglio di Sicurezza: pronti a rifarlo

Siria - sale la tensione tra Stati Uniti e Russia : Non è chiaro ancora cosa accadrà dopo il sospetto uso di armi chimiche sui civili a Douma, in Siria. Per gli Stati Uniti tutte le opzioni sono sul tavolo, non solo la risposta miliare. La portavoce della Casa bianca, Sarah Sanders, ha riferito che non è stata presa una decisione definitiva rispetto a un risposta militare, ma ha anche detto che gli Stati Uniti ritengono la Russia complice di quanto accaduto. Invece non poteva essere più esplicito ...

Alta tensione in Siria. Theresa May manda i sottomarini : Prima notte indenne dopo il tweet di Trump che annunciava i missili. Intanto la Russia annuncia che il Ghuta è nelle mani di Damasco. Pressioni per evitare un intervento da parte dell’Onu e dell’ex presidente Jimmy Carter...

Siria - tensione alle stelle Usa-Russia. Petrolio a record in oltre tre anni - paga anche Arabia Saudita : I timori legati all'escalation delle tensioni tra la Russia di Vladimir Putin e gli Stati Uniti di Donald Trump fanno scattare al rialzo i prezzi del Petrolio.

Siria - tensione Usa-Russia : Trump : «Arrivano i missili» La replica : li usi per i terroristi : L’autorità che sovrintende al traffico dei cieli invita i vettori commerciali a considerare il pericolo e a riprogrammare le loro rotte nella zona del Medio Oriente

Sale la tensione : nave da guerra statunitense verso le acque Siriane - jet russi la sorvolano a bassa quota : I venti di guerra tornano a soffiare sul mondo, portando echi di paura e preoccupazione. La tensione Sale fra russia e Usa dopo l'attacco con gas a Duma, attribuito al regime di Damasco, che invita da parte sua l'Opac ad indagare. Washington ...

Siria - sale la tensione nel Mediterraneo “Cacciatorpediniere Usa va verso Tartus” “Sorvolato a bassa quota da caccia russi” : Aveva annunciato “decisioni importanti in 24-48 ore” Donald Trump. “Non escludo alcuna opzione”, aveva detto il presidente degli Stati Uniti presiedendo una riunione di governo alla Casa Bianca durante la quale definiva “odioso” il presunto attacco chimico contro i civili che venerdì ha ucciso almeno 70 persone a Douma, nella Ghouta orientale. Washington potrebbe aver fatto la prima mossa sullo scacchiere: secondo il ...

Siria - tensione con la Turchia : le truppe di Assad entrano ad Afrin - l'artiglieria turca bombarda : I miliziani filo-Assad entrati ad Afrin si sono ritirati a 10 chilometri di distanza dopo i colpi di «avvertimento» sparati dall'artiglieria turca. Lo riporta l'agenzia di stampa...

Tensione ad alta quota : aereo israeliano a caccia di drone iraniano - contraerea Siriana lo abbatte : L'Esercito israeliano ha intercettato sabato mattina un drone iraniano decollato dalla Siria in direzione dello Stato ebraico. In risposta alla «provocazione», ha fatto sapere...

Tensione alle stelle tra Teheran - Tel Aviv e Damasco : nuovo raid israeliano in Siria : Tensione alle stelle tra Siria, Iran e Israele. L'abbattimento da parte di Tel Aviv di un drone iraniano, partito dalla Siria, ha scatenato infatti una vera e propria giornata di guerra sulle alture ...

