Siria | penso a Vasili | il gigante buono che dalla Grecia sognava la sua famiglia lontana

(Di domenica 15 aprile 2018) di Giulio Scarantino Due anni fa sono andato in: ho visitato il campo rifugiati di Elleniko, ho passato giorni per le vie del quartiere di Neos Kosmos dove ancora oggi la “social house” ospita diverse famigliene. Ho trascorso ore con scappatiguerra: bambini, uomini, donne. Tanti, tantissimini. Tanti, tantissimi operatori che esercitavano pace. Un esempio di solidarietà che non avrei mai immaginato da unainvestitacrisi, dal fallimento epovertà. In questi giorni particolari – con il nuovo bombardamento degli Stati Uniti, Regno Unito e Francia – certi momenti ritornano alla mente e la tristezza prende il sopravvento. Ricordo che tra gli scappatiguerra c’era ancheche ha trovato rifugio nella chiesa armena di padre Joseph – e che a un certo momento del giorno (alla sera) ...