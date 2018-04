Siria | Papa ' Mi appello ai leader | prevalgano giustizia e pace' Macron ' Operazione

Siria - Papa alla comunità internazionale : “Turbato da fatica che si fa a concordare un’azione comune per la pace” : Papa Francesco torna a parlare di Siria e si rivolge a tutti i leader politici: serve subito “un’azione comune per la pace“, è l’appello di Bergoglio. Il pontefice contesta soprattutto la comunità internazionale quando dice: “Sono profondamente turbato dall’attuale situazione mondiale, in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un’azione comune in favore ...

Siria - l'appello di Papa Francesco : “Prevalgano pace e giustizia” : E' un Papa Francesco pensieroso e preoccupato quello che ha commentato l'attacco di Usa, Francia e Gran Bretagna alla Siria...

"Prevalga la pace in Siria" - l'appello del Papa : ... nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un'azione comune in favore della pace in Siria e in altre regioni del Mondo - dice Francesco, parlando a ...

Siria : appello Papa - prevalga pace : ... in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un'azione comune in favore della pace in Siria e in altre regioni del mondo. Mentre prego per la ...

Siria - il Papa 'Sono profondamente turbato mi appello ai leader - prevalgano giustizia e pace' : ... in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un'azione comune in favore della pace in Siria e in altre regioni del mondo'. Lo ha detto Papa ...

Siria : appello Papa - prevalga pace : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 15 APR - "Sono profondamente turbato dall'attuale situazione mondiale, in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a ...

Siria - Papa : profondamente turbato - prevalgano pace e giustizia : Roma, 15 apr. , askanews, - "Sono profondamente turbato dall'attuale situazione mondiale, in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un'...

Siria : appello Papa - prevalga pace : ... in cui, nonostante glistrumenti a disposizione della comunità internazionale, sifatica a concordare un'azione comune in favore della pace inSiria e in altre regioni del mondo. Mentre prego per la ...

Siria : appello Papa - prevalga pace : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 15 APR - "Sono profondamente turbato dall'attuale situazione mondiale, in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a ...

Siria - Papa : profondamente turbato - prevalgano pace e giustizia : Roma, 15 apr. , askanews, 'Sono profondamente turbato dall'attuale situazione mondiale, in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un'azione ...

Siria : appello Papa - prevalga pace : ... in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un'azione comune in favore della pace in Siria e in altre regioni del mondo. Mentre prego per la ...

Dal Papa appello di pace per la Siria : ...nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fa fatica a concordare un'azione comune in Siria e in altre regioni del mondo". Così Papa Francesco alla fine dell'Angelus. "...

Appello di Papa Francesco per la pace in Siria : ... in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un'azione comune in favore della pace in Siria e in altre regioni del mondo': così il Papa, dopo ...

Dal Papa appello di pace per la Siria : ...nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fa fatica a concordare un'azione comune in Siria e in altre regioni del mondo". Così Papa Francesco alla fine dell'Angelus. "...