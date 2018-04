Siria | missili su Damasco e Homs | la diretta su Youtube e sui social

Siria - Trump sta per colpire un'altra volta Damasco con i missili? : ...Mogherini - di prevenire qualsiasi escalation di violenza che possa trasformare la crisi Siriana in un confronto regionale più ampio con conseguenze incalcolabili per il Medio Oriente e per il mondo ...

Siria - alta tensione dopo i missili Foto 1|2 Trump esulta - Putin : «Un’aggressione» : Operazione di americani, britannici e francesi contro obiettivi militari. Nessuna vittima tra i civili. L’ambasciatrice Nikki Haley al Consiglio di Sicurezza: pronti a rifarlo

Raid con 105 missili in Siria. Trump : missione compiuta. Onu boccia richiesta russa di condanna : Scatta nella notte tra venerdì e sabato il Raid preannunciato da Trump pochi giorni fa. Gli?Stati Uniti colpiscono con Francia e Gran Bretagna. Tre obiettivi legati agli arsenali chimici del regime di Assad. Dura reazione della Russia: «L’attacco non resterà senza conseguenze». Per la Guida suprema iraniana Khamenei è stata un’azione compiuta da «criminali». Il presidente Usa puntava a un’azione più estesa, ma è stato frenato dal suo segretario ...

Siria : i missili di Usa - Gran Bretagna e Francia sui siti chimici di Assad. Pence : deve pagarla : "Tutti gli alleati della Nato hanno espresso il loro pieno sostegno all'azione" militare congiunta di Usa, Francia e Gran Bretagna, "che aveva l'intenzione di ridurre la capacità delle armi chimiche ...

La Siria fa litigare Salvini e Berlusconi. Ma i missili non piacciono a nessuno : né ai filoputiniani Lega-Fdi - né agli atlantisti Pd-M5s-Fi : L'attacco missilistico in Siria divide la politica italiana. La spaccatura corre lungo una linea che separa i sovranisti della Lega e di Fratelli d'Italia, sostenitori di una linea filo-Putin, da un blocco "atlantista" trasversale, composto da Forza Italia, Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Ma un minimo comune denominatore tra le varie posizioni c'è. L'azione militare intrapresa da Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti per ...

Siria - il Pentagono avverte Assad coi missili e neutralizza l’aggressività di Trump : Un primo elemento che si può dedurre dall’attacco Usa in Siria, con l’appoggio di Francia e Gran Bretagna, è la volontà di dare un segnale forte, senza però che il conflitto militare sfugga di mano. Da questo punto di vista, sono importanti alcuni segnali che Casa Bianca e Pentagono hanno offerto, mentre l’intervento era ancora in corso. Anzitutto, che si sarebbe trattato di “one-time shot”, un attacco singolo, isolato, senza una replica ...

Siria - i missili di Usa - Gran Bretagna e Francia sui siti chimici di Assad : Sarebbero oltre cento i missili lanciati da Usa, Francia e Gran Bretagna contro tre siti chimici del regime Siriano, ma "un numero considerevole" sarebbe stato "intercettato e abbattuto" dai sistemi ...

