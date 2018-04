Siria | Macron | operazione riuscita sul piano militare

Siria - Papa 'Mi appello ai leader - prevalgano giustizia e pace'. Macron 'Operazione legittima' : ... in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un'azione comune in favore della pace in Siria e in altre regioni del mondo', ha detto Papa ...

Siria - Macron : "Nostro intervento legittimo - risoluzione Onu prevede uso forza dopo attacco chimico" : Si tratta di una risoluzione adottata dalle Nazioni Unite nel 2013. Il presidente francese ha quindi accusato la Russia di essere complice del presunto attacco chimico a Duma: "Ha bloccato i meccanismi di controllo"

Siria - Macron : 'L'operazione è riuscita sul piano militare' : "L'operazione è riuscita sul piano militare, i missili hanno raggiunto gli obiettivi, è stata distrutta la loro capacità di produrre armi chimiche. E da parte loro non c'è stata nessuna vittima". Lo ...

Siria - pronte nuove sanzioni Usa contro Mosca. Macron : «Russia complice nell'uso di armi chimiche» : L'annuncio dell'ambasciatrice americana all'Onu Nikki Haley e la condanna del presidente francese. Intanto c'è anche un nuovo progetto di risoluzione sulla Siria al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

Siria - Macron tra Trump e Putin Ora Salvini non deve farsi fregare : È del tutto evidente il protagonismo di Emmanuel Macron che da un po’ di tempo si agita e si sbraccia per dire che “la Francia c’è, e, soprattutto ci sono io”. Senza più il Regno Unito e con una Merkel stanca ed imbolsita, il ragazzo d’Oltralpe Segui su affaritaliani.it

Siria - Macron : l'Onu ora deve riprendere l'iniziativa unitariamente : Emmanuel Macron ha affermato che dopo i raid in Siria, il Consiglio di sicurezza dell'Onu deve "riprendere nell'unità, l'iniziativa sui piani politico, chimico e umanitario". Il presidente francese, ...

Siria - Macron tra Trump e Putin Ora Salvini non deve farsi fregare Le mire di Parigi e il ruolo dell'Italia : È del tutto evidente il protagonismo di Emmanuel Macron che da un po’ di tempo si agita e si sbraccia per dire che “la Francia c’è, e, soprattutto ci sono io”. Senza più il Regno Unito e con una Merkel stanca ed imbolsita, il ragazzo d’Oltralpe Segui su affaritaliani.it

Siria - attacco di Usa - Regno Unito e Francia. Trump - May e Macron : “Intervento contro armi chimiche”. Putin : “Atto di aggressione”. Rohani : “Porterà distruzione in Medio Oriente” : Stati Uniti d’America, Regno Unito e Francia hanno attaccato la Siria nella notte. Un’operazione unica durata poco più di un’ora, partita intorno alle 3 della notte italiana. Gli obiettivi, ha spiegato il presidente americano Donald Trump in un discorso alla nazione, sono associati al potenziale di armi chimiche del dittatore Siriano Bashar al Assad. L’attacco è stato ordinato a una settimana dal presunto attacco chimico alla città Siriana ...

Siria - la foto di Macron che ordina di attaccare dalla sala operativa - : "Ho ordinato alle forze armate francesi di intervenire", scrive il presidente su Twitter. L'offensiva è stata lanciata con Usa e Gran Bretagna in risposta al presunto attacco chimico alla città di ...

Siria - la foto di Macron che ordina di attaccare dalla sala operativa - : "Ho ordinato alle forze armate francesi di intervenire", scrive il presidente su Twitter. L'offensiva è stata lanciata con Usa e Gran Bretagna in risposta al presunto attacco chimico alla città di ...

Siria - attacco di Usa - Regno Unito e Francia. Trump - May e Macron : “Intervento contro armi chimiche”. Putin : “Atto di aggressione - viola il diritto”. Onu : “Evitare escalation” : Stati Uniti d’America, Regno Unito e Francia hanno attaccato la Siria nella notte. Gli obiettivi, ha spiegato il presidente americano Donald Trump in un discorso alla nazionale, sono associati al potenziale di armi chimiche del dittatore Siriano Bashar al Assad. Trump tra l’altro ha definito l’uso di gas chimici in Siria un “atto spregevole” qualificandolo come “crimini di un mostro“. Poco dopo il discorso di ...

Attacco in Siria - Iran : 'Da Trump - Macron e May atti criminali' : L'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema Iraniana, ha definito Trump, Macron e May "criminali" dopo l'Attacco congiunto in Siria. "Dichiaro fermamente che i presidenti degli Stati Uniti, di Francia e ...

Siria : Khamenei - "Trump - Macron e May criminali" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Siria - attacco da Usa - Regno Unito e Francia. Trump - May e Macron : “Contro armi chimiche”. Mosca : “Non resterà senza conseguenze” : Stati Uniti d’America, Regno Unito e Francia hanno attaccato la Siria nella notte. Gli obiettivi, ha spiegato il presidente americano Donald Trump in un discorso alla nazionale, sono associati al potenziale di armi chimiche del dittatore Siriano Bashar al Assad. Trump tra l’altro ha definito l’uso di gas chimici in Siria un “atto spregevole” qualificandolo come “crimini di un mostro”. Poco dopo il discorso di ...