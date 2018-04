Siria | l' Onu non condanna il raid e gli Usa minacciano ancora

Siria - scontro all'Onu. Gli Usa : «Pronti a colpire ancora» : «Non esiste una soluzione militare alla crisi, la soluzione deve essere politica». È quanto ha affermato il segretario generale dell' Onu Antonio Guterres, commentando i raid...

Raid con 105 missili in Siria. Trump : missione compiuta. Onu boccia richiesta russa di condanna : Scatta nella notte tra venerdì e sabato il Raid preannunciato da Trump pochi giorni fa. Gli?Stati Uniti colpiscono con Francia e Gran Bretagna. Tre obiettivi legati agli arsenali chimici del regime di Assad. Dura reazione della Russia: «L’attacco non resterà senza conseguenze». Per la Guida suprema iraniana Khamenei è stata un’azione compiuta da «criminali». Il presidente Usa puntava a un’azione più estesa, ma è stato frenato dal suo segretario ...

Raid Siria : Onu non condanna - Mosca koUsa : agiamo se Assad usa ancora il gas : I missili hanno colpito un centro di ricerca scientifica a Damasco, un sito di stoccaggio per armi chimiche a ovest di Homs e un importante posto di comando. A New York non passa la mozione di condanna voluta dalla Russia.

Siria - Macron : l'Onu ora deve riprendere l'iniziativa unitariamente : Emmanuel Macron ha affermato che dopo i raid in Siria, il Consiglio di sicurezza dell'Onu deve "riprendere nell'unità, l'iniziativa sui piani politico, chimico e umanitario". Il presidente francese, ...

Attacco Siria - l'Onu boccia la risoluzione russa contro i raid : A favore hanno votato solo Russia, Cina e Bolivia. Otto i contrari e 4 gli astenuti. L'ambasciatrice Usa all'Onu, Haley: "Le foto dei bambini morti non sono fake news. Pronti a intervenire di nuovo"

Raid Siria - l'Onu boccia la richiesta della Russia : "Le Nazioni Unite non condannano l'attacco" | Gli Usa : agiamo se Assad usa ancora il gas : Un attacco congiunto tra Usa, Gb e Francia: colpiti siti militari a Damasco e Homs. Il Pentagono parla di circa 100 missili lanciati. La Russia, che era stata avvertita, minaccia ritorsioni. L'Iran: "Trump, May e Macron sono criminali".