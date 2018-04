Siria | lettera di Berlusconi | «Ora governo per mediare tra Usa | Russia e Ue»

Siria - lettera di Berlusconi : «Ora governo per mediare tra Usa - Mosca e Ue» : Il leader di FI: «La Russia resta un partner strategico». «Non è realistico pensare di sostituire Assad, ma va messo in condizione di non nuocere. Da occidentale che ama l’America e l’Europa credo che Putin non vada visto come avversario