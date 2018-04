Siria | la Sicilia potrebbe confermarsi strategica in un' eventuale escalation

Blastingnews

(Di domenica 15 aprile 2018) L'Italia non ha partecipato all'azione bellica in #e si oppone ad una possibilemilitare. La posizione netta in tal senso è quella del premier Paolo Gentiloni che, in attesa del nuovo governo VIDEO, continua comunque ad occupare lo scranno più importante di Palazzo Chigi. Non abbiamo dubbi che sia questa la linea italiana, ma in quanto partner NATO è difficile che Roma possa sottrarsi ai suoi obblighi se le operazioni militari indovessero avere un to. Pertanto è possibile, nel caso malaugurato di una vera, che la base di Sigonella venga consideratamente importante per la sua posizione geografica in, al centro del Mediterraneo. Sigonella, 'portaerei' USA nel Mediterraneo In passato la base militare di Sigonella, in provincia di Catania, è stata una sorta di ciclopica portaerei americana per i velivoli impegnati nella ...