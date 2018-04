Siria | la nuova guerra fredda è un risiko su Damasco | dagli Usa a Putin | da Israele

Il rischio di una nuova grande guerra in Siria sta rientrando : Dopo i tweet e le minacce dei giorni scorsi, Trump sta cercando un modo per colpire Assad senza far arrabbiare troppo la Russia, che a sua volta sta abbassando i toni The post Il rischio di una nuova grande guerra in Siria sta rientrando appeared first on Il Post.

Siria - da Usa nuova bozza tregua Ghouta : 19.45 Gli Stati Uniti hanno presentato all' Onu una nuona bozza di risoluzione per una tregua umanitaria nella Ghouta, l' enclave ribelle alla periferia di Damasco, da quasi un mese nel mirino di un' offensiva delle forze governative che ha fatto oltre 1.100 vittime civili. La precedente risoluzione approvata il 24 febbraio dal Consiglio di sicurezza per un cessate il fuoco di un mese in Siria "ha fallito",ha sottolineato l' ambasciatore ...

Siria - nella Ghouta si continua a morire : all'Onu nuova bozza Usa per la tregua : Nuovo tentativo della comunità internazionale per fermare l'offensiva del regime Siriano contro la roccaforte dei ribelli alla periferia di Damasco. La risoluzione per il cessate il fuoco passata al consiglio di Sicurezza Onu del 24 febbraio è rimasta di fatto disattesa

Siria - pronta nuova bozza Onu. Haley alla Russia : "Ora non blocchi il voto sulla tregua" : Ieri nulla di fatto a Palazzo di Vetro: lo scoglio da superare sono i tempi entro i quali il cessate il fuoco deve iniziare per consentire l'arrivo di aiuti umanitari. La bozza iniziale recitava "entro 72 ore" (la Russia ha minacciato il veto), quella che sarà discussa stasera, invece, chiede una tregua "senza ritardi", formula che dovrebbe essere più gradita a Mosca

Bombe e strage di civili a Ghouta - la nuova Aleppo Siriana : «duemila uccisi in tre mesi» : Il Ghouta orientale sta vivendo i suoi giorni peggiori: da domenica scorsa l’esercito del regime ha dato il via a una massiccia operazione aerea con bombardamenti martellanti – e indiscriminati - sulle aree popolate da civili. Le persone rimaste senza vita sotto le macerie sono oltre 400, di cui quasi 100 bambini ...

ERDOGAN IN ITALIA/ E in Siria comincia la nuova guerra a pezzi (tra pulizia etnica e menzogne) : Ieri ERDOGAN è arrivato in ITALIA. Chi avrà il coraggio di contestare al sultano turco la pulizia etnica dei curdi ad Afrin? Il Medio oriente è di nuovo sul baratro. MARIO MAURO

Una nuova costituzione per la Siria Video : La conferenza di pace sulla #Siria nel Black Sea Resort di Sochi, a cui hanno partecipato il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato dell'Onu Staffan De Mistura, ha portato a un accordo per la formazione di una nuova commissione, incaricata di redigere una nuova costituzione per il Paese, martoriato da 7 anni di guerra civile. La commissione sara' formata da 50 rappresentanti di tutte le componenti della societa' Siriana, ma la sua ...