Siria | la Casa Bianca | Forze Usa via presto

Un giornalista russo che si stava occupando di mercenari russi in Siria è morto candendo dal balcone di casa sua : Maxim Borodin, un giornalista russo che si stava occupando delle morti dei mercenari russi in Siria, è morto dopo essere caduto dal balcone al quinto piano del suo appartamento di Ekaterinburg, una città con 1 milione e mezzo di abitanti The post Un giornalista russo che si stava occupando di mercenari russi in Siria è morto candendo dal balcone di casa sua appeared first on Il Post.

Siria - Macron : “Abbiamo convinto Usa a restare”. Casa Bianca lo smentisce : “No - rientro nostri militari al più presto” : Dalla Francia Emmanuel Macron spiega la preparazione dell’operazione in Siria, dove nella notte tra venerdì e sabato Parigi, Londra e Washington hanno risposto con un attacco missilistico al presunto uso di armi chimiche da parte del regime lo scorso 7 aprile a Douma. Ma dalla Casa Bianca il presidente francese, che ha rilasciato le sue dichiarazioni in un’intervista a Bfmtv, viene smentito. “La missione degli Stati Uniti non è ...

Siria - Casa Bianca smentisce Macron : truppe Usa via il prima possibile - : In un'intervista tv il presidente francese ha dichiarato: "Abbiamo convinto Trump che è necessario rimanere a lungo". La portavoce Sarah Sanders replica: "La missione non è cambiata, ritorno delle ...

