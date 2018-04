Siria | il Papa ' Sono profondamente turbato mi appello ai leader | prevalgano giustizia e

Siria : appello Papa - prevalga pace : ... in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un'azione comune in favore della pace in Siria e in altre regioni del mondo. Mentre prego per la ...

Siria : appello Papa - prevalga pace : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 15 APR - "Sono profondamente turbato dall'attuale situazione mondiale, in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a ...

Siria - Papa : profondamente turbato - prevalgano pace e giustizia : Roma, 15 apr. , askanews, - "Sono profondamente turbato dall'attuale situazione mondiale, in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un'...

Siria : appello Papa - prevalga pace : ... in cui, nonostante glistrumenti a disposizione della comunità internazionale, sifatica a concordare un'azione comune in favore della pace inSiria e in altre regioni del mondo. Mentre prego per la ...

Siria : appello Papa - prevalga pace : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 15 APR - "Sono profondamente turbato dall'attuale situazione mondiale, in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a ...

Siria - Papa : profondamente turbato - prevalgano pace e giustizia : Roma, 15 apr. , askanews, 'Sono profondamente turbato dall'attuale situazione mondiale, in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un'azione ...

Siria : appello Papa - prevalga pace : ... in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un'azione comune in favore della pace in Siria e in altre regioni del mondo. Mentre prego per la ...

Dal Papa appello di pace per la Siria : ...nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fa fatica a concordare un'azione comune in Siria e in altre regioni del mondo". Così Papa Francesco alla fine dell'Angelus. "...

Appello di Papa Francesco per la pace in Siria : ... in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un'azione comune in favore della pace in Siria e in altre regioni del mondo': così il Papa, dopo ...

Dal Papa appello di pace per la Siria : ...nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fa fatica a concordare un'azione comune in Siria e in altre regioni del mondo". Così Papa Francesco alla fine dell'Angelus. "...

Dal Papa appello di pace per la Siria : 12.27 "Sono profondamente turbato dall'attuale situazione mondiale in cui,nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fa fatica a concordare un'azione comune in Siria e in altre regioni del mondo". Così Papa Francesco alla fine dell'Angelus. "Mentre prego per la pace mi appello a tutti i responsabili politici perchè prevalgano giustizia e pace", ha poi aggiunto.

Siria - Kirill-Papa : stop spargere sangue : 21.50 Il patriarca di Mosca Kirill,capo della Chiesa ortodossa russa, ha discusso al telefono con Papa Francesco degli avvenimenti in Siria. E Kirill ha affermato che la Chiesa ortodossa russa intende continuare il dialogo col Vaticano per "fermare lo spargimento di sangue in Siria". "Abbiamo intrapreso questa iniziativa ha detto Kirill nella sua residenza a Peredelkino -consci che i cristiani non possono rimanere indifferenti di fronte a ciò ...

Siria - colloquio Papa-patriarca Mosca : fermare spargimento sangue : Il patriarca di Mosca Kirill ha reso noto di aver discusso con Papa Francesco degli avvenimenti in Siria. Kirill ha detto che la Chiesa ortodossa russa intende continuare il dialogo col Vaticano per "...

Siria - l’indignazione del Papa : i tentativi diplomatici dei pontefici in guerra Video : Dopo la benedizione Papa Bergoglio si pronuncia sul recente massacro avvenuto a Douma. I bombardamenti hanno colpito un ingente numero di civili, e si sospetta la presenza di sostanze chimiche nelle bombe [Video]. Si contano 70 morti e centinaia intossicati e la maggior parte delle vittime sono donne e bambini. Il Papa invita i paesi al negoziato, unica via per fermare le stragi e ottenere la pace. Ritiene che nessun massacro abbia una giusta ...