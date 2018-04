Siria | gli Usa | nessun ritiro truppe fino a raggiungimento obiettivi

Siria - gli Stati Uniti : 'Pronte nuove sanzioni contro la Russia' : La Casa Bianca è pronta a colpire la Russia con nuove sanzioni all'indomani dell'attacco missilistico compiuto in Siria. Lo ha affermato l'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, annunciando ...

Siria : penso a Vasili - il gigante buono che dalla Grecia sognava la sua famiglia lontana : di Giulio Scarantino Due anni fa sono andato in Grecia: ho visitato il campo rifugiati di Elleniko, ho passato giorni per le vie del quartiere di Neos Kosmos dove ancora oggi la “social house” ospita diverse famiglie Siriane. Ho trascorso ore con scappati dalla guerra: bambini, uomini, donne. Tanti, tantissimi Siriani. Tanti, tantissimi operatori che esercitavano pace. Un esempio di solidarietà che non avrei mai immaginato da una ...

Gli Usa attaccano la Siria - torna la guerra fredda? Ecco le mosse della Russia : ' Questo sarà come un pugno al plesso solare per gli americani , perché tutti i risultati e tutta la dominazione del mondo anglosassone-occidentale si basano sulla proprietà intellettuale e stiamo ...

L'ex capo del Dis Giampiero Massolo a Mezz'ora in più : "La situazione in Siria resta critica - pochi chilometri tra gli eserciti di Russia e Stati Uniti" : "La situazione in Siria resta seria, anzi critica: poche centinaia di chilometri si frappongono tra uomini russi e uomini americani sul terreno". A fotografare così la situazione in Siria dopo l'attacco di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia è L'ex capo del Dis (il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza interna ed esterna) Giampiero Massolo, che ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai3 sottolinea: "Raramente, ...

Prima e dopo l'attacco - il Pentagono diffonde le immagini satellitari degli obiettivi colpiti in Siria : Il Pentagono ha diffuso le immagini satellitari dei siti Siriani sospettati di attività chimiche, colpiti ieri mattina dai raid americani, francesi e britannici. Le foto mostrano danni consistenti, ...

Siria - il patriarca Kirill telefona a Bergoglio per la pace : ...ha detto che 'nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale' risulta comunque difficile 'concordare un'azione comune in favore della pace in Siria e in altre regioni del Mondo'...

Crisi in Siria - cosa vogliono Usa - Francia e Gran Bretagna : i punti chiave : Nel giorno dopo la pioggia di missili sulla Siria, Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna rilanciano la sfida, soprattutto dopo la

Siria - scontro all'Onu. Gli Usa : «Pronti a colpire ancora» : «Non esiste una soluzione militare alla crisi, la soluzione deve essere politica». È quanto ha affermato il segretario generale dell' Onu Antonio Guterres, commentando i raid...

In Svizzera hanno ritenuto frettolosi gli attacchi aerei sulla Siria - : A questo proposito, ha ricordato che nel mondo è già iniziata una guerra con un falso pretesto, come, ad esempio, in Iraq.

Siria - la nuova guerra fredda è un risiko su Damasco : dagli Usa a Putin - da Israele all’Iran - interessi e protagonisti in campo : A prescindere dal dibattito su cosa gli Stati Uniti hanno davvero colpito e distrutto in Siria (dalle prime informazioni, sembra abbastanza poco), c’è una prima, vera vittima della rappresaglia americana: le relazioni internazionali. Mai, da decenni, la situazione internazionale è stata più tesa. Lo ha detto molto bene il segretario generale dell’Onu, António Guterres: “La guerra fredda è tornata, con una vendetta e una differenza”. ...

Siria - l'Onu non condanna il raid e gli Usa minacciano ancora : La pioggia di missili inviata sulla Siria da Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna potrebbe ripetersi: è la minaccia tutt'altro che velato che arriva dagli...

CAOS Siria E GOVERNO/ Mattarella non lasci a Putin il nostro ministro degli Esteri : L'attacco di Usa, Francia e Regno Unito in SIRIA complica il quadro politico italiano, già in situazione di stallo nella formazione del GOVERNO. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 06:02:00 GMT)CONSULTAZIONI/ Mattarella, la SIRIA e i veti aprono la strada a Casellati, int. a L. GhelfiSCENARIO/ Il nuovo GOVERNO si può trovare con il Def, di S. Cingolani

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : guerra in Siria degli alleati Usa (15 aprile 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: attacco degli alleati in Siria. Muore folgorato mentre cerca di rubare il rame. Un furgone con 2 kg di esplosivi fermato dalla polizia. (15 aprile 2018).(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 02:23:00 GMT)