Siria | Berlusconi | Serve un governo autorevole per una mediazione tra Stati Uniti e

Siria : Salvini contro l'attacco - Berlusconi vorrebbe essere al fianco di Trump : USA, Inghilterra e Francia attaccano la Siria e il centrodestra italiano si divide. La politica estera della Lega di Salvini non sembra essere la stessa di Forza Italia e non è un bel segnale in vista della formazione di un presunto nuovo governo. Ieri, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha dichiarato che rispetto ad una settimana fa non siano stati fatti passi avanti e il quadro rimane molto intricato. Salvini invita Silvio ...

Silvio Berlusconi si propone come mediatore per la Siria e chiede un'accelerazione per la nascita del nuovo governo : Cita Clausewitz, rievoca lo spirito di Pratica di Mare, parla dei "drammatici errori" dell'Occidente come l'intervento in Libia, ma soprattutto prova a conciliare le diverse posizioni in campo. Silvio Berlusconi si ritaglia un ruolo da protagonista e da mediatore nel dibattito sull'intervento in Siria con una lettera al Corriere della Sera, dove sottolinea l'urgenza di un governo in Italia che sia "nella pienezza dei suoi poteri".Berlusconi ...

Crisi in Siria e governo - Berlusconi cerca un rilancio 'Nel 2002 facemmo finire noi la guerra fredda' : Noi non abbiamo oggi un governo che fa contare l'Italia né in Europa né nel mondo. Quindi, non possiamo fare niente. Nella nostra situazione, adesso, è meglio non dare giudizi. Questi li deve dare l'...

Siria - Berlusconi : “Al più presto governo autorevole per mediazione Usa-Russia. Mosca non sia vista come avversaria” : Nella crisi Siriana l’Italia potrebbe avere un importante ruolo di mediazione, come quando a Pratica di Mare nel 2002 l’Alleanza atlantica si aprì per la prima volta anche alla Russia per il vertice Nato. Ma per farlo il nostro paese ha bisogno di “un governo italiano autorevole”, che “potrebbe riprendere a lavorare proprio in quella direzione, perché l’Italia proprio nel Mediterraneo ha grandi interessi in gioco ma ...

Silvio Berlusconi - la lettera sul Corriere della Sera : 'Siria - serve subito un governo autorevole'. Attacco finale a Di Maio e M5s : Un Silvio Berlusconi scatenato. Dopo lo show al Quirinale al termine del secondo giro di consultazioni, entra a gamba tesissima nel dibattito politico 'sfruttando' l'Attacco in Siria di Usa, Francia e ...

