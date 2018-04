Siria | Berlusconi | “Al più presto governo autorevole per mediazione Usa-Russia Mosca non

Berlusconi 'usa' la Siria per chiedere un governo mediatore tra Usa - Ue e Russia : Berlusconi 'usa' la Siria per chiedere un governo mediatore tra Usa, Ue e Russia , nella foto Ansa, Berlusconi e Putin, ROMA La questione Siria permette a Silvio Berlusconi di ribadire la necessità di ...

Crisi Siria - Berlusconi : "Serve un governo autorevole per mediazione Usa-Russia-Ue. Putin sia alleato" : "Non è realistico pensare di sostituire Assad, ma va messo in condizione di non nuocere alla sua stessa popolazione". E' uno dei passaggi della lettera del leader di Forza Italia al Corriere della Sera. Berlusconi ricorda come Putin debba essere "un valido partner e non un avversario".

Siria - lettera di Berlusconi : «Subito un governo per mediare tra Usa - Mosca e Ue» : Il leader di FI: «La Russia resta un partner strategico». «Non è realistico pensare di sostituire Assad, ma va messo in condizione di non nuocere. Da occidentale che ama l’America e l’Europa credo che Putin non vada visto come avversario

La Siria fa litigare Salvini e Berlusconi. Ma i missili non piacciono a nessuno : né ai filoputiniani Lega-Fdi - né agli atlantisti Pd-M5s-Fi : L'attacco missilistico in Siria divide la politica italiana. La spaccatura corre lungo una linea che separa i sovranisti della Lega e di Fratelli d'Italia, sostenitori di una linea filo-Putin, da un blocco "atlantista" trasversale, composto da Forza Italia, Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Ma un minimo comune denominatore tra le varie posizioni c'è. L'azione militare intrapresa da Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti per ...

Salvini-Berlusconi - gelo sulla Siria Video Il leghista incalza M5S e FI : basta insulti : Il bombardamento annunciato da Trump accresce il nervosismo nella coalizione. Salvini lo definisce «pazzesco» e twitta: «Fermatevi». Berlusconi: «In queste situazioni meglio tacere». Il numero uno della Lega sul governo: «Pazienza al limite»

Siria - Salvini : «Un errore tremendo - l'Italia non sia complice». Ma Berlusconi : «Meglio tacere» : «errore tremendo Italia non sia complice». Lo ha detto Matteo Salvini dopo l'attacco di Stati Uniti, Francia e gran Bretagna alla Siria. «Stanno ancora cercando...