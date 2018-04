Siria : appello Papa - prevalga pace : ... in cui, nonostante glistrumenti a disposizione della comunità internazionale, sifatica a concordare un'azione comune in favore della pace inSiria e in altre regioni del mondo. Mentre prego per la ...

12.27 "Sono profondamente turbato dall'attuale situazione mondiale in cui,nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fa fatica a concordare un'azione comune in Siria e in altre regioni del mondo". Così Papa Francesco alla fine dell'Angelus. "Mentre prego per la pace mi appello a tutti i responsabili politici perchè prevalgano giustizia e pace", ha poi aggiunto.

Roma, 14 apr. (AdnKronos) – 'La Uil Fpl, in linea con la scelta del nostro confederale, ha deciso di aderire all'appello di Rete della Pace: 'Cessate il fuoco', fermiamo le guerre in medio Oriente!" Lo comunica in una nota il segretario generale Uil Fpl, Michelangelo Librandi. 'Quanto sta avvenendo in Siria è intollerabile, oltre 450.000 morti e circa 2 milioni i feriti, molti dei quali bambini, causati ...

Un accorato appello affinchè gli Stati Uniti di Donald Trump non attacchino la Siria arriva da Jim Carter , ex presidente degli Stati Uniti.

DONALD TRUMP CONTRO la SIRIA, pronto raid aereo: il presidente Usa chiede l'appoggio di Francia, Regno Unito e Arabia Saudita per punire Assad "pronti missili intelligenti". Mosca replica

Con il suo smartphone mostra al mondo una città distrutta e la quotidianità della guerra. E chiede a tutti di aiutare il suo Paese

Siria, l'appello di un 15enne contro le armi chimiche: "Il mondo non ci dimentichi" Con il suo smartphone mostra al mondo una città distrutta e la quotidianità della guerra. E chiede a tutti di aiutare il suo Paese

Che mondo è, un mondo in cui si può viaggiare su Marte ma non fermare le guerre?" Muhammad chiede un gesto simbolico , un selfie con una mano che copra bocca e naso, "contro l'uso dei gas come arma ...

SIRIA, sospetto attacco CHIMICO a Duma, Ultime notizie: 10 MORTI, offensiva dell'esercito SIRIAno contro i RIBELLI, forse utilizzate armi chimiche. Usa vs Russia, le parole di Papa Francesco

PAPA FRANCESCO: "La Pasqua è il nocciolo del messaggio cristiano". San Pietro blindata per la messa. Il tweet del Santo Padre che anticipa la celebrazione della Pasqua in Vaticano