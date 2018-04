Siria | aerei spia decollati da Sigonella  Le regole per utilizzare le basi italiane

Attacco alla Siria - Trump : 'Non è finita'; aerei russi in stato di combattimento : Un centinaio di missili [VIDEO] , un Attacco condotto sia con missili tomahawk lanciati da unità navali, sia con jet militari. Protagoniste le forze armate di Stati Uniti , Francia e Regno Unito , ...

Attacco alla Siria - Trump : 'Non è finita'; aerei russi in stato di combattimento Video : Un centinaio di missili [Video], un Attacco condotto sia con missili tomahawk lanciati da unita' navali, sia con jet militari. Protagoniste le forze armate di Stati Uniti, Francia e Regno Unito, obiettivo alcuni siti di Damasco ed Homs che, secondo il Pentagono, nasconderebbero i presunti depositi di armi chimiche in possesso del governo Siriano. Donald Trump, Theresa May ed Emmanuel Macron sono dunque passati alle vie di fatto, 'punendo' il ...

Siria - raid aerei lanciati da USA - Regno Unito e Francia : “Colpite strutture di ricerca - sviluppo e produzione di armi chimiche” : I raid aerei lanciati da Stati Uniti, Regno Unito e Francia hanno colpito strutture di ricerca, sviluppo e produzione di armi chimiche utilizzate “dal regime Siriano di Bashar al Assad“. E’ quanto dichiarato dal segretario alla Difesa degli Stati Uniti, James Mattis, e dal capo degli Stati maggiori riuniti Joseph Dunford, in una conferenza stampa congiunta al Pentagono. “Come il mondo sa, il popolo Siriano ha sofferto ...

Siria : commissario straordinario Trapani - per ora niente aerei da Birgi : Palermo, 13 apr. (AdnKronos) - "Fino a questo momento non ci è pervenuta alcuna notizia circa un'attività militare della base di Trapani Birgi". Lo ha detto all'Adnkronos Francesco Messineo, commissario straordinario del Comune di Trapani, parlando della possibilità di un coinvolgimento della base m

Siria : partiti aerei americani anti-Isis da Sigonella : aerei americani e Nato sono decollati oggi dalla base di Sigonella ed hanno sorvolato l’area a ridosso dei confini Siriani per una missione di sorveglianza. “Si tratta di un pattugliamento – riferiscono fonti qualificate all’ANSA – di carattere ordinario, che si svolge tutti i giorni e che rientra nell’ambito delle attivita’ della coalizione anti-Isis”. Gli aerei in questione sono un velivolo da ...

Siria - il piano di Trump : raid aerei prolungati. Veti incrociati all'Onu : ... che portò il mondo sull'orlo di uno scontro nucleare. L'indurirsi delle posizioni della Casa Bianca corrisponde però all'ingresso del nuovo consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, un ...

Siria - missili su un aeroporto militare : per Mosca le bombe sganciate da aerei israeliani : Siria, missili su un aeroporto militare: per Mosca le bombe sganciate da aerei israeliani L’agenzia di stampa statale Sana parla di vittime e punta il dito contro Washington, che però nega tutto.Mosca, invece, avrebbe identificato gli aerei come israeliani. Potrebbe essere la risposta all’attacco al gas nervino di ieri sui civili nella Ghouta. Continua a […]

