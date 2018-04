sport.lasiciliaweb

: Siracusa inconsistente si arrende al Catanzaro: i play off ora sono a rischio - - NuovoSud : Siracusa inconsistente si arrende al Catanzaro: i play off ora sono a rischio - - ITnewsSR : Il Siracusa costretto a vincere a Catanzaro per restare in zona play off - Nuovo Sud - NuovoSud : Il Siracusa costretto a vincere a Catanzaro per restare in zona play off - -

(Di domenica 15 aprile 2018) Ora ilrischia. Gli aretusei cedono di misura al Catanzaro e perdono ancora terreno in classifica, scivolando al limite della zonaoff. Non è un bel momento per la squadra di Bianco, che ...