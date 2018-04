SIMONA IZZO Pronta al ruolo di opinionista al Grande Fratello Nip con Barbara D' Urso

The Wall - Gerry Scotti/ In prima serata con Barbara D'Urso e SIMONA IZZO (15 aprile) : The Wall torna in tv, in prima serata, oggi, domenica 15 aprile su canale 5 con una nuova stagione. Ospiti speciali di Gerry Scotti sono Barbara D'Urso e Simona Izzo.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 09:00:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Cristiano Malgioglio e SIMONA IZZO opinionisti : Non c'è Grande Fratello senza opinionisti. In attesa dell'inizio della quindecisma edizione fra le indiscrezioni dei nomi presenti all'interno della casa e la sicurezza del ritorno di Barbara D'urso al timone dopo 13 anni, abbiamo un'altra conferma, giunta da Tv Sorrisi e canzoni: la presenza di Simona Izzo e Cristiano Malgioglio al prelibato posto riservato agli opinionisti, mancherebbe solo la firma ma ormai il dado è tratto.I due ex ...

LA VITA IN DIRETTA/ Luca Barbarossa e SIMONA IZZO ospiti di Marco Liorni e Francesca Fialdini : Oggi, mercoledì 14 marzo, alle 15.15 su Rai 1 inizia una nuova puntata di La VITA in DIRETTA, con Marco Liorni e Francesca Fialdini. Ospite in studio Luca Barbarossa e Simona Izzo.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 15:10:00 GMT)