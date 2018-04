Silvio Berlusconi | lo sfogo su Mediaset | ' Le mie tv hanno favorito i populisti' Però

Alessandro Di Battista insulta Silvio Berlusconi - ma è il suo migliore alleato : così faranno fuori Luigi Di Maio : 'In nessun paese al mondo avrebbe ancora potere!', 'è un condannato!', 'è incandidabile!', 'è ineleggibile!'.

Guido Crosetto sulla Siria : 'L'Italia impedisca l'uso delle basi. Silvio Berlusconi? Polemiche pretestuose' : Si può rimanere fedeli alle alleanze e dissentire con gli alleati, nota Guido Crosetto , coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia, commentando i bombardamenti sulla Siria di venerdì notte. Si ...

Silvio Berlusconi si propone come mediatore per la Siria e chiede un'accelerazione per la nascita del nuovo governo : Cita Clausewitz, rievoca lo spirito di Pratica di Mare, parla dei "drammatici errori" dell'Occidente come l'intervento in Libia, ma soprattutto prova a conciliare le diverse posizioni in campo. Silvio Berlusconi si ritaglia un ruolo da protagonista e da mediatore nel dibattito sull'intervento in Siria con una lettera al Corriere della Sera, dove sottolinea l'urgenza di un governo in Italia che sia "nella pienezza dei suoi poteri".Berlusconi ...

Silvio Berlusconi - la lettera sul Corriere della Sera : 'Siria - serve subito un governo autorevole'. Attacco finale a Di Maio e M5s : Un Silvio Berlusconi scatenato. Dopo lo show al Quirinale al termine del secondo giro di consultazioni, entra a gamba tesissima nel dibattito politico 'sfruttando' l'Attacco in Siria di Usa, Francia e ...

Rotondi "Di Battista su Berlusconi? In privato lo stima"/ Video : “Silvio è l'unica sponda per Mattarella” : Di Battista attacca Berlusconi e Salvini, Di Maio spiazzato: irritazione e stupore in casa 5 Stelle. Rotondi interviene e rivela un retroscena: "In privato lo stima"(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 22:03:00 GMT)

Giorgia Meloni furibonda contro Silvio Berlusconi : spunta una foto clamorosa : Che Giorgia Meloni fosse infuriata per il fuoriprogramma al Quirinale di Silvio Berlusconi è ormai cosa nota. Dopo l'attacco non previsto al M5s, infatti, i due hanno aspramente litigato dietro a una ...

Silvio Berlusconi - la verità dietro la censura a Cannes del film di Sorrentino : che cosa ha terrorizzato gli organizzatori : L'esclusione dal Festival di Cannes del film 'Loro' di Paolo Sorrentino sulla vita di Silvio Berlusconi si tinge sempre più di giallo. Secondo un flash di Dagospia , i sospetti di molti sul vero ...

Silvio Berlusconi boccia la reazione sdegnata di Salvini sulla Siria e chiede accelerazione sulla formazione del governo : "In queste situazioni è meglio non pensare e non dire nulla". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha bocciato laconicamente il duro commento di Matteo Salvini contro l'attacco missilistico ad opera di Usa, Francia e Regno Unito. Il leader della Lega aveva detto: "Stanno ancora cercando le "armi chimiche" di Saddam, stiamo ancora pagando per la folle guerra in Libia, e qualcuno col grilletto facile insiste coi ...

Matteo Salvini - il retroscena : Luigi Di Maio rifiuta l'incontro. E con Silvio Berlusconi... : L' accordo con il Movimento 5 stelle sembra sempre più lontano . Matteo Salvini ha ormai seri dubbi che una intesa possa essere trovata dopo che gli uomini di Luigi Di Maio hanno declinato l'invito ...

Di Battista attacca "né Berlusconi né Forza Italia"/ "Salvini vicino a Silvio sembrava Dudù" : Silvio Berlusconi rispone a muso duro al veto posto da Luigi Di Maio: "Non può dirmi cosa fare, non conosce la democrazia". E Salvini bacchetta i due litiganti: "Basta, o si vota"(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 21:01:00 GMT)

Matteo Salvini - il retroscena : lo sfogo dopo la piazzata di Silvio Berlusconi - 'agli italiani girano le palle' : Si sono presentati in nove , nove!, davanti al capo dello Stato, i tre leader Salvini-Berlusconi-Meloni più i capigruppo, perché volevano mostrarsi compatti: ma perfino lì, nelle segrete stanze del ...

Il Fatto Quotidiano lo definisce “Delinquente” - Silvio Berlusconi querela il giornale : Questa mattina, il Fatto Quotidiano ha aperto l'edizione giornaliera titolando, con riferimento a Silvio Berlusconi, "Il delinquente umilia Salvini, insulta i 5 Stelle e spera nel Pd". Nicolò Ghedini, storico legale dell'ex cavaliere, ha annunciato azioni legali nei confronti del giornale.Continua a leggere

Alessandro Di Battista smascherato da Gianfranco Rotondi : 'Altro che veto - sapete cosa mi dice in privato su Silvio Berlusconi?' : ' Luigi Di Maio perché mette il veto su Silvio Berlusconi?' , si chiede Gianfranco Rotondi, leader di Rivoluzione cristiana, durante la puntata di Agorà , su Raitre. E svela che 'in realtà', i ...

Nunzia De Girolamo - tutta la verità : 'Che Silvio Berlusconi si faccia da parte è impossibile. E Salvini e Di Maio...' : Per la formazione di un governo, Luigi Di Maio tira dritto e chiede che Silvio Berlusconi si faccia da parte. Come la pensi il Cav è arcinoto, e il suo comportamento al Quirinale giovedì lo ha ...