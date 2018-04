Il professor Stefano Silvestri - ex presidente Iai : "Dopo i missili - Trump e Putin non faranno nulla - o meglio faranno del teatro" : "Macron e May hanno cercato di 'arruolare' Trump, un po' come Sarkozy e Cameron fecero con Obama per la Libia. Solo che Trump è più difficile di arruolare perché è meno attendibile e prevedibile". A sostenerlo, in questa intervista concessa a Huffpost, è uno dei più autorevoli analisti italiani di politica estera: il professor Stefano Silvestri, già presidente dell'Istituto Affari Internazionali ...