Sicilia al Vinitaly | 147 aziende | crescita boom del vino doc

Vino - tutti i numeri della Sicilia al Vinitaly 2018 : ... ovvero un'area business dedicata agli incontri con buyer e giornalisti provenienti da tutto il mondo oltre che alle attività di degustazione affidata a critici. 'Quest'anno - ha spiegato l'assessore ...

Vinitaly : Bandiera - Sicilia fra regioni più significative d'Italia : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) - "La Sicilia rappresenta una delle regioni d'Italia più significative, non solo dal punto di vista della quantità del vino prodotto ma soprattutto per la crescente qualità media che ormai ci proietta tra le aree del Paese con il più alto appeal per appassionati ed addett

Vinitaly : a Verona 144 aziende Siciliane (2) : (AdnKronos) - Al Vinitaly, quest'anno, la partecipazione della Sicilia si arricchirà anche della presenza degli assessorati al Turismo, Sport e Spettacolo e dei Beni Culturali con la Soprintendenza del Mare. In particolare, l'assessorato al Turismo avrà una duplice postazione: all’interno del padigl

Vinitaly : a Verona 144 aziende Siciliane : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) - Sono 144 le aziende vinicole siciliane che dal 15 al 18 aprile parteciperanno al Vinitaly di Verona. L'isola avrà a disposizione uno spazio espositivo di circa tremila metri quadri all’interno del quale è previsto il 'Palcoscenico Sicilia', un’area business dedicata agl

Regione Sicilia cerca addetto stampa per Vinitaly - ma deve lavorare gratis (e pagarsi le spese) : La Regione Sicilia ha pubblicato (poi rimosso in seguito alle polemiche) un annuncio di ricerca di un esperto di comunicazione: non verrà pagato e dovrà pagarsi il viaggio fino a Verona, il vitto e l'alloggio. Potrà, però, degustare gratuitamente...Continua a leggere