Si sente male a scuola davanti ai suoi alunni | Loris | maestro di matematica | muore a 53

Rimini - maestro si sente male a scuola. Muore dopo un giorno d'agonia : Rimini, 15 aprile 2018 - Un dolore improvviso e poi più nulla. Solo il buio e tanto dolore. Se n'è andato così, dopo un giorno di agonia , Loris Bologna, 53 anni il prossimo 14 agosto, una laurea in ...

Si sente male all'asilo : muore bambino di 19 mesi : Un bambino di 19 mesi è morto in un asilo di Minerbio, in provincia di Bologna. Minerbio, muore bambino di 19 mesi Durante l'abituale riposino, scrive il Resto del...

Si sente male dopo la festa di compleanno del fratello maggiore : Harris muore a 7 anni : Sono in corso indagini da parte della polizia scozzese sulla morte improvvisa di Harris McGurk, 7 anni. Il bambino stava tornando dalla festa di compleanno del frtallo maggiore quando è collassato per strada. Inutile la corsa in ospedale. Il decesso non viene trattato come sospettoso ma si attendono i risultati dell'autopsia per fare chiarezza sulle cause.Continua a leggere

Parma - calciatore 14enne si sente male in campo : salvato da medico eroe : Si sente male in campo e viene salvato dal tempestivo intervento di un medico che si trovava al centro sportivo per disputare una partita. È successo a San Pancrazio , Parma, , dove un calciatore di ...

Parma - Calciatore 14enne si sente male in campo : medico eroe gli pratica il massaggio cardiaco e lo salva : Si sente male in campo e viene salvato dal tempestivo intervento di un medico che si trovava al centro sportivo per disputare una partita. È successo a San Pancrazio , Parma, , dove un Calciatore di ...

Calciatore 14enne si sente male in campo : medico eroe gli pratica il massaggio cardiaco e lo salva : Si sente male in campo e viene salvato dal tempestivo intervento di un medico che si trovava al centro sportivo per disputare una partita. È successo a San Pancrazio , Parma, , dove un Calciatore di ...

Si sente male a una festa : muore bambina di 5 anni : Dramma a Messina: una bambina di 5 anni è morta domenica sera dopo essersi sentita male a una festa. La piccola stava giocando con altri bambini in un locale di Saponara quando si...

Nadia Toffa sta male - la conduttrice assente a Le Iene : il suo messaggio su Facebook : Nadia Toffa sta male. La conduttrice de Le Iene questa sera non è dietro il bancone insieme ai suoi colleghi e mentre il pubblico si è accorto dell'assenza della bella biondina, lei sui social ha spiegato subito che le ultime cure l'hanno messa un po' in crisi e che per questo questa sera sarà al riposo e salterà la puntata. Dopo le polemiche dei giorni scorsi sembra davvero che questa volta Nadia Toffa abbia dovuto cedere a quello che spesso ...

Giovanni Ciacci si sente male dopo l'esibizione : ecco cosa è successo dietro le quinte : Malore per Giovanni Ciacci nelle quinte di Ballando con le stelle . Il concorrente, insieme al suo compagno Raimondo Todaro era attesissimo sulla scena dopo aver promesso la scorsa puntata un tango ...

Il tango di Ciacci sconvolge la giuria - poi si sente male. Lite per Akash - eliminata Cristina : Inizio a sorpresa per la quinta puntata di Ballando con le stelle che regala uno spettacolo inedito, quello a passo di danza della coppia più amata di sempre in tv. Al Bano e Romina Power si ...

Ciacci Zazzaroni - scoppia la pace : l’abbraccio in diretta - poi il costumista si sente male : Giovanni Ciacci e Ivan Zazzaroni, scoppia la pace: l’abbraccio in diretta, poi il costumista si sente male Dopo le polemiche e il can can social che ne è seguito, scoppia la pace tra Giovanni Ciacci e Ivan Zazzaroni. Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle il giornalista sportivo e giudice del talent show ha omaggiato […] L'articolo Ciacci Zazzaroni, scoppia la pace: l’abbraccio in diretta, poi il costumista si ...

Isola dei famosi - la maledizione colpisce ancora : Amaurys Perez si sente male - lascia l'isola e va in ospedale : La maledizione dell' Isola dei famosi colpisce ancora. A pochi giorni dalla conclusione dell'edizione più tribolata e chiacchierata i sempre, 'cade' anche Amaurys Pérez : il pallanuotista italo-cubano ...

Isola dei Famosi - Amaurys Pérez si sente male : naufraghi increduli : Amaurys Pérez si sente male all’Isola dei Famosi: i naufraghi increduli e dispiaciuti per lo sportivo Amaurys Pérez si sente male all’Isola dei Famosi. Uno dei naufraghi più forti e combattivi del reality ha momentaneamente lasciato gli altri concorrenti per sottoporsi a degli accertamenti medici. Come mostrato oggi durante il day time, infatti, lo sportivo […] L'articolo Isola dei Famosi, Amaurys Pérez si sente male: ...

Si sente male in sala d’aspetto e sviene - due estetiste ventenni la rianimano e le salvano la vita : La donna si è sentita male nel centro estetico mentre attendeva di entrare in cabina. Le due estetiste ventenni hanno chiamato i soccorsi e, sotto la guida del medico, hanno effettuato un massaggio cardiaco salvando la vita alla cliente.Continua a leggere