Si schianta contro 10 auto in sosta e abbandona l' amico in coma

Si schianta contro un muro con la moto : ragazzino gravissimo : Un 15enne italiano residente a San Colombano Belmonte è in condizioni molto gravi all'ospedale Cto di Torino dopo un incidente avvenuto in via Galimberti a Cuorgné nella serata di oggi, venerdì 13 ...

Incidente per una nave da crociera molto nota : si schianta contro la banchina e affonda il pontile [VIDEO] : Incidente in Honduras il 10 aprile per una nave da crociera molto nota: la Msc Armonia si è schiantata contro una banchina del molo del porto di Roatan, in una delle isole scalo della sua crociera caraibica. I media locali hanno riferito che la nave si è avvicinata ad alta velocità alla banchina, colpendola in pieno e facendo affondare il pontile: a bordo erano presenti 1800 passeggeri. Non si sono registrati feriti e la nave ha subito qualche ...

Perde il controllo della moto e si schianta sul guardrail : morto 28enne : Un grave incidente stradale è avvenuto nella mattinata di domenica 8 aprile in via Tiburtina Valeria, a Roma, dove un motociclista ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava, andando a sbattere contro il guardrail...

VIDEO Max Verstappen si schianta contro il muro in qualifica : che incidente con la Red Bull nel GP Bahrein : Max Verstappen è andato a sbattere contro il muro durante il Q1 delle qualifiche del GP del Bahrain 2018, seconda prova del Mondiale F1. Il pilota della Red Bull ha commesso un importante errore di guida che lo costringerà a partire in fondo allo schieramento nella gara di domani. Di seguito il VIDEO dell’incidente. FOTOCATTAGNI Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

Canada - bus di una squadra giovanile di hockey si schianta contro un camion : 14 morti : Quattordici persone sono morte in Canada a causa di un incidente stradale che ha coinvolto l’autobus su cui viaggiava una squadra giovanile di hockey su ghiaccio e un camion. Secondo quanto riferito dalla polizia, a bordo del bus c’erano 28 persone: 14, tra cui l’autista, sono morte, le altre sono rimaste ferite e sono state portate all’ospedale. Tre di loro sono in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto ...

Esce di strada e si schianta contro un muretto : muore a 19 anni : Grave tragedia in provincia di Venezia. Un ragazzo di 19 anni, Cristian Stevanato, ha perso la vita a causa di un terribile incidente stradale avvenuto in via Malpaga a Olmo di Mira: intorno alle 7 di...

Cristian - 19 anni - si schianta in auto contro un muretto e muore : Tragedia a Mira , comune in provincia di Venezia, questa mattina intorno alle sette in via Malpaga: un 19enne di Malcontenta, Cristian Stevanato , è morto nello schianto della sua Renault Clio, finita ...

Esce di strada e si schianta contro un muretto - Cristian muore a 19 anni : Il dramma si è consumato intorno alle 7, il giovane aveva preso l'utilitaria del padre ma nei pressi di un incrocio ha sbandato.Continua a leggere

Auto esce di strada e si schianta contro un albero : Un'Auto, questa mattina, è uscita di strada, poco prima delle 7, lungo la statale 13 , in comune di Codroipo . La macchina, una Peugeot 207, è finita nel fossato e ha terminato la sua corsa contro un ...

Marano - auto a folle velocità si schianta contro un palo della luce. Salvo il conducente : Si è schiantato a folle velocità contro un palo della luce di via Castel Belvedere, popolosa frazione di Marano, rischiando anche di investire alcuni passanti. Una Fiat Punto, guidata da un cittadino ...

Auto si schianta contro un hotel - l’edificio crolla : almeno dieci morti sotto le macerie : La tragedia nella serata di sabato a Indore, nell’India centrale. La struttura era già fatiscente ma veniva usata regolarmente.Continua a leggere

Pisa - auto si schianta contro un albero : Francesco muore a 21 anni : È morto in un incidente stradale Francesco Lucchesi, 21 anni di Montopoli, in provincia di Pisa. Il giovane ha perso il controllo della sua Ford Fiesta, per cause ancora in via di accertamento, e si è schiantato contro un albero. Stava andando a lavorare. Attesi gli esami dell'autopsia per chiarire la dinamica della tragedia.Continua a leggere