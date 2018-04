Si è dimesso Martin Sorrell | capo di WPP | la più grande agenzia pubblicitaria al mondo

Maurizio Martina si è dimesso da ministro delle Politiche Agricole : Maurizio Martina si è dimesso da ministro dell’Agricoltura. Su Twitter ha spiegato di aver preso questa decisione «per rispetto del ruolo istituzionale» che ha ricoperto fino ad ora e per il ruolo che è stato «chiamato a svolgere». Da questo The post Maurizio Martina si è dimesso da ministro delle Politiche Agricole appeared first on Il Post.

Maurizio Martina si è dimesso da ministro dell'Agricoltura : Dopo la direzione di lunedì del Pd e la sua disponibilità a guidare i Dem nel dopo Matteo Renzi, Maurizio Martina si è dimesso da ministro dell'Agricoltura. Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi. Il ...

Martina : mi sono dimesso da ministro : 20.18 Maurizio Martina, segretario reggente del Pd, lascia l'incarico di ministro dell'Agricoltura. "Da questo pomeriggio non sono più ministro, per rispetto del ruolo istituzionale che ho ricoperto fin qui e del ruolo che sono chiamato a svolgere", annuncia a 'Porta a Porta'. A Di Maio Martina dice: "Noi non ci stiamo a giocare a Risiko". E se evoca il voto "sancisce la sua sconfitta". L'interim del ministero delle Politiche agricole ...

Pd - Martina : 'Mi sono dimesso da ministro' : Insulta il ministro dell'Economia che ha garantito la tenuta del Paese e la sua ripartenza per poi predicare dialogo: una farsa. Di Maio dovrebbe accorgersi che il tempo della propaganda è finito".

Maurizio Martina si è dimesso da ministro dell'Agricoltura : "Da questo pomeriggio non sono più ministro, per rispetto del ruolo istituzionale che ho ricoperto fin qui e il ruolo che sono chiamato a svolgere". Lo afferma il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina a Porta a Porta. "Credo di si, ci sarà un interim del premier", aggiunge."Non ci auguriamo il peggio per l'Italia. I programmi su cui hanno fatto la campagna elettorale Lega e Cinque Stelle sono dannosi e non ho paura del ...

dimesso Renzi - inizia l’era Martina. La direzione del Pd studia le prossime mosse “come partito d’opposizione. Il Congresso può aspettare” : Con la direzione nazionale del partito Democratico si apre l’era Martina: è il vicesegretario del Pd a condurre i lavori che mettono ufficialmente la parola fine alla leadership di Renzi. «In questo quadro duro e difficile, nel Lazio, la vittoria di Nicola Zingaretti e del Pd con la coalizione di centrosinistra è certamente un risultato molto sign...

dimesso Renzi - inizia l’era Martina. La direzione del Pd studia le prossime mosse “come partito d’opposizione” : Con la direzione nazionale del partito Democratico si apre l’era Martina: è il vicesegretario del Pd a condurre i lavori che mettono ufficialmente la parola fine alla leadership di Renzi....

Pd - Orfini : «Renzi si è dimesso formalmente». Lunedì Martina apre la direzione : «Matteo Renzi si è formalmente dimesso Lunedì. Come da lui richiesto nella lettera di dimissioni, e come previsto dallo statuto, ho immediatamente annunciato la convocazione dell'assemblea nazionale ...