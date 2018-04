Si costituisce ' Italia in Comune' | è il partito dei sindaci

Stragi naziste - liberi quasi tutti i criminali tedeschi condannati. Pg : “E l’Italia si costituisce contro eredi vittime” : quasi nessuno dei criminali di guerra nazisti ha scontato la pena cui la giustizia italiana li ha condannati. Sono sette, tutti ultranovantenni, gli ergastolani ancora a piede libero. Condannati per alcune delle più gravi Stragi compiute in Italia, ormai tutti ultranovantenni, non hanno fatto i conti con la storia, perché le autorità tedesche non ha concesso l’estradizione o hanno negato la possibilità di esecuzione della pena in Germania. Ma se ...