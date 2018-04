Si butta nel lago due volte per suicidarsi | salvato da agente di polizia fuori servizio

Formula E - Audi e-tron Vision Gran Turismo realizzata per un videogioco debutta nella realtà : Il 14 aprile Roma ospiterà per la prima volta la Formula E. Il Circuito dell’EUR sarà lo scenario della settima gara di campionato FIA riservato ai veicoli elettrici ed è qui che vedremo scendere in pista Audi e-tron Vision Gran Turismo. La concept car puramente elettrica finora visibile solo nelle gare virtuali Playstation 4 sarà per la prima volta utilizzata come race taxi, dimostrando le potenzialità della mobilità a zero ...

LIVE Pallanuoto - Italia-Spagna in DIRETTA 0-0 : gli azzurri debuttano a Rijeka nelle finali di Europa Cup. Obiettivo vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, primo match delle Super Final di Europa Cup di Pallanuoto: in terra croata gli azzurri vogliono partire forte nel proprio raggruppamento, ovviamente fondamentale vincere per non rischiare di ritrovarsi già con un piede fuori dalla lotta per il successo. In un girone davvero duro che vede al via anche Ungheria e Grecia, la compagine iberica sembra essere quella meno difficile da ...

LIVE Pallanuoto - Italia-Spagna in DIRETTA : gli azzurri debuttano a Rijeka nelle finali di Europa Cup. Obiettivo vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, primo match delle Super Final di Europa Cup di Pallanuoto: in terra croata gli azzurri vogliono partire forte nel proprio raggruppamento, ovviamente fondamentale vincere per non rischiare di ritrovarsi già con un piede fuori dalla lotta per il successo. In un girone davvero duro che vede al via anche Ungheria e Grecia, la compagine iberica sembra essere quella meno difficile da ...

Il video di Amore Gigante di Gianna Nannini tra la musica e la figlia Penelope - il nuovo singolo ha debuttato col tour : Ha debuttato nel weekend di Pasqua su Youtube il video di Amore Gigante di Gianna Nannini, terzo singolo estratto dall'omonimo album dopo l'apripista Fenomenale e Cinema. Scene in bianco e nero raccontano i grandi amori della rocker senese, la musica e la figlia Penelope, con immagini si alternano come a definire la sua essenza mentre la cantante interpreta il brano: Gianna Nannini canta il suo Amore Gigante immersa tra gli strumenti del ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : Della Monica-Guarise e il sogno di una vita. Matteo Rizzo debutta nel corto maschile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico (giovedì 22 marzo). Oggi si assegnano le prime medaglie al Mediolanum Forum di Milano: le coppie di artistico si daranno battaglia per salire sul podio. L’Italia si affida a Nicole Della Monica/Matteo Guarise e Valentina Marchei/Ondrej Hotarek: sesti e ottavi a tre e quattro punti dai francesi James/Cipres possono sognare in grande ma se la dovranno vedere ...

Milano-Sanremo 2018 - debutta il Var nel ciclismo : come funziona la moviola in campo e cosa può sanzionare? : La Milano-Sanremo 2018 aprirà la strada all’utilizzo della tecnologia del mondo del ciclismo. La Classicissima, infatti, terrà a battesimo il Var cioè la moviola “in strada”. Anche l’universo dei pedali si uniforma a calcio, rugby, tennis, volley, basket e tutti questi sport che utilizzano la moviola. Ma scopriamo nel dettaglio come funziona la video assistenza che verrà impiegata in diverse corse del calendario ...

Fifa 18 : anche il Cagliari Calcio debutta nel mondo degli eSports! : Dopo Roma e Sampdoria un’altra squadra di Serie A, debutto nel mondo degli eSports: si tratta del Cagliari Calcio che ha annunciato oggi il tesseramento di Girolamo Giordano, conosciuto con il nickname di Infernoboy92. che sarà così il primo pro player del club isolano. Ecco il comunicato completo pubblicato sul sito ufficiale: L'articolo Fifa 18: anche il Cagliari Calcio debutta nel mondo degli eSports! proviene da I Migliori di ...

Apple si butta nel mondo delle riviste digitali e compra Texture : ... il servizio che permette di accedere ad un largo parco di riviste digitali pagando solo un abbonamento mensile, in modo del tutto simile alle soluzioni di streaming di contenuti online come il ...

Dr. Salvatore e Mr. Giuliano : 'La Buona Scuola è da buttare'. Ma nel 2015 firmò un documento : 'Difendo la legge con forza' - di C. Paudice - : È laureato in Economia Bancaria, Finanziaria ed Assicurativa presso l'Università degli Studi di Lecce e ha conseguito un Master in Discipline per la didattica - "Tecnologie dell'istruzione". Giuliano ...

Dottor Salvatore e Mister Giuliano : "La Buona Scuola è da buttare". Ma nel 2015 firmò un documento : "Difendo la legge con forza" : "Dottor" Salvatore e "Mister" Giuliano. Non è ben chiara l'idea che il ministro indicato come successore di Valeria Fedeli al Miur da Luigi Di Maio ha della riforma cardine per il mondo scolastico fatta dal Governo guidato da Matteo Renzi. Dopo il suo intervento a L'Aria che Tira in cui ha salvato alcune parti della legge, Salvatore Giuliano ha avvertito l'esigenza di correggersi e di inviare una nota di chiarimento. Nella quale il ...

Violett Beane torna in The Flash 4 e debutta nel nuovo pilot “God Friended Me” per la CBS : Grande settimana questa per i fan della bella Violett Beane che torna in The Flash 4 e si prepara a debuttare in un nuovo pilot ordinato da CBS. Proprio poche fa è arrivato l'annuncio che Jesse Quick di The Flash approderà come protagonista femminile nel nuovo pilot God Friended Me al fianco di Brandon Micheal Hall. Il pilot firmato da Steven Lilien e Bryan Wynbrandt, vedrà Marcos Siega alla regia e, guarda caso, alla produzione proprio la ...

Esports - il Barcellona debutta nel torneo organizzato eFootball Pro e Konami : Il Barcellona ha deciso di aderire al torneo di Esports organizzato eFootball Pro e Konami L'articolo Esports, il Barcellona debutta nel torneo organizzato eFootball Pro e Konami è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Accordo con la Dc : il Movimento gente onesta debutta alle Regionali nel Lazio : Milano Deve fermarsi un giro, ma già riparte. Il Movimento gente onesta non è riuscito a esprimere candidature a causa del caos liste, se non nel Lazio , Regionali, con un apparentamento con la ...

VIDEO Teresa Stradlober sbaglia strada e butta via una medaglia alle Olimpiadi! Che errore dell’austriaca nella 30km : Ha dell’incredibile quello che è successo oggi durante la 30km femminile di sci di fondo, la gara che ha chiuso le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’austriaca Teresa Stadlober era in fuga ed era ormai certa di poter conquistare una medaglia alle spalle della vincitrice Marit Bjorgen ma all’improvviso ha sbagliato strada e se ne è accorta soltanto dopo diverse centinaia di metri, mandando in frantumi il suo sogno di ...