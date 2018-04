Serie B | ecco le decisioni del giudice sportivo

Serie A - questa sera super derby Roma-Lazio : ecco le probabili formazioni : “Normale che ci sia una macchia profonda, domani per noi è una partita importantissima, che dirà tanto sulla classifica e che viene dopo due giorni da Salisburgo, una profonda delusione, una qualificazione che era a portata di mano ma che poi non è avvenuta. Ma una macchia non può cancellare 8 mesi meravigliosi di questa squadra”. Così l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia del derby con la Roma in programma ...

Pose : ecco il primo trailer della Serie transgender di Ryan Murphy! : FX ha finalmente diffuso il primo trailer, che ha più la forma di una vera e propria preview del mondo che andremo a indagare, la serie sarà infatti un dance musical ambientato negli anni '80. Nel ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Atalanta Inter : ecco i protagonisti. Quote e ultime novità (Serie A 32^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Atalanta Inter: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Moduli e titolari, le scelte di Gasperini e Spalletti(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 15:51:00 GMT)

Serie C : Procura Federale - deferimenti a pioggia - ecco tutti i club coinvolti Video : In #Serie C, il mese di aprile rappresenta per molti club un vero e proprio calvario [Video]per le scadenze relative ai pagamenti delle mensilita' dei tesserati e dei relativi contributi, nonché delle ritenute Irpef. Deferite 6 societa' dal Procuratore Federale Notizia dell'ultima ora, riportata dal sito ufficiale della FIGC: sono state deferite dal Procuratore Federale al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare sei societa', quattro ...

Consigli Fantacalcio 32° Giornata Serie A 2017/2018 : Ecco chi schierare e chi evitare : Il Fantacalcio non si ferma mai! Siete pronti a schierare i vostri 11? Tra possibili sorprese e giocatori inamovibili, Ecco i nostri Consigli Fantacalcio. Dopo l’emozionante Champions League,, con il miracoloso passaggio del turno della roma e l’eliminazione della Juve, torna il campionato e come di consuetudine la nostra guida:Consigli Fantacalcio. Siete pronti a schierare i vostri giocatori migliori? Andiamo con ordine, la ...

Pronostici Serie B : ecco la trentaquattresima giornata Video : Nove giornate al termine, 27 punti a disposizione per decretare chi vivra' il sogno della #Serie A e chi l'incubo della retrocessione. Si sa che la #Serie B è forse il campionato più pazzo ed imprevedibile dove poche partite possono stravolgere in un senso e nell'altro l'intera stagione. Sabato 7 Aprile si gioca la trentaquattresima giornata. La capolista Empoli, +8 sul Frosinone e +9 sulla terza in classifica [Video], a caccia di ulteriori ...

Montanari vince a Canneséries. Ecco le novità di Rai Cinema : Mentre Francesco Montanari ha vinto il premio come miglior attore a Canneséries per il ruolo nella fiction di Raidue Il Cacciatore , Rai Cinema presenta il suo cartellone. Le prime potenti immagini di ...

Serie D - ecco quando si recupera Az Picerno-Turris : TORRE DEL GRECO - Si rende noto che, a seguito di accordi intercorsi tra le due Società, la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato che la partita tra Picerno e Turris si svolgerà giovedì 12 ...

Serie A - lotta salvezza : precipita il Cagliari - Lopez a rischio? Riecco il Crotone. Spreca il Chievo - respira il Sassuolo : Serie A, lotta salvezza- Una lotta salvezza ricca di colpi di scena, la quale si annuncia entusiasmante e lo sarà fino al termine del campionato. Spacciato il Benevento, torna in corsa il Verona dopo lo scontro salvezza contro il Cagliari. Il successo dei veneti rilancia le speranze salvezza di Pecchia e dei suoi uomini e […] L'articolo Serie A, lotta salvezza: precipita il Cagliari, Lopez a rischio? Riecco il Crotone. Spreca il Chievo, ...

Ecco le partite del prossimo turno del campionato di calcio di Serie A : Queste le partite del prossimo turno del campionato di calcio di Serie A, 13mo del girone di ritorno, in programma nel fine settimana. Sabato 14 aprile si giocheranno 4 anticipi: Cagliari-Udinese (h 15); Chievo-Torino (h 18); Genoa-Crotone (h 18) Atalanta-Inter (20.45). Domenica si giocheranno le altre partite: Fiorentina-Spal (h 12.30); Bologna-Verona (h 15); Milan-Napoli (h 15); Sassuolo-Benevento (h 15); Juventus-Sampdoria (h 18); Lazio-Roma ...

Ecco le partite del prossimo turno del campionato di calcio di Serie A : Queste le partite del prossimo turno del campionato di calcio di Serie A, 13mo del girone di ritorno, in programma nel fine settimana. Sabato 14 aprile si giocheranno 4 anticipi: Cagliari-Udinese (h 15); Chievo-Torino (h 18); Genoa-Crotone (h 18) Atalanta-Inter (20.45). Domenica si giocheranno le altre partite: Fiorentina-Spal (h 12.30); Bologna-Verona (h 15); Milan-Napoli (h 15); Sassuolo-Benevento (h 15); Juventus-Sampdoria (h 18); Lazio-Roma ...

Storie maledette - italiane - Ecco i romanzi da Serie tv : La narrazione, dicono i saggi, avverrà sempre più per immagini e sempre meno con la parola scritta. Alcuni indizi. Il primo viene dalla cronaca: tra i più giovani vince Instagram, il social network fondato sulla condivisione di fotografie. Il testo è ridotto al minimo. Una scelta ben diversa da facebook, dove resiste la parola scritta.

Diritti tv - Mediapro pubblica il bando : ecco i 7 pacchetti per la Serie A : Mediapro ha fatto la sua mossa: il gruppo spagnolo ha pubblicato i pacchetti per i Diritti tv della Serie A L'articolo Diritti tv, Mediapro pubblica il bando: ecco i 7 pacchetti per la Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pronostici Serie B : ecco la trentaquattresima giornata : Nove giornate al termine, 27 punti a disposizione per decretare chi vivrà il sogno della Serie A e chi l'incubo della retrocessione. Si sa che la Serie B è forse il campionato più pazzo ed imprevedibile dove poche partite possono stravolgere in un senso e nell'altro l'intera stagione. Sabato 7 Aprile si gioca la trentaquattresima giornata. La capolista Empoli, +8 sul Frosinone e +9 sulla terza in classifica, a caccia di ulteriori punti ...