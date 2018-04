Serie A Spal | Semplici | «Voglia e mentalità giuste»

Serie A Spal - Semplici : «In emergenza ma ci sevono punti» : FERRARA - Sarà una Spal incerottata quella che scenderà in campo al Franchi, di fronte a una Fiorentina in formissima. Leonardo Semplici ha gli uomini contati: "Ci presenteremo a Firenze senza ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Spal in salute : partita difficilissima» : FIRENZE - Missione settima vittoria di fila per la Fiorentina che domani incrocia la Spal al Franchi. Così Stefano Pioli : "Se sogno di andare in Europa? Io penso alla prossima partita . Pensate alle ...

Probabili Formazioni Fiorentina-SPAL - Serie A 15-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Fiorentina-SPAL , Serie A 2017/2018, 32^ Giornata ore 12.30: analisi e pronostico della partita fondamentale in chiave Europa League e salvezza. La Fiorentina attraversa uno dei momenti migliori di forma e vuole mantenere questo stato e ci proverà nell’anticipo domenicale delle 12.30 contro la SPAL, quartultima per differenza reti ed imbattuta da sei incontri. La formazione di Stefano Pioli nell’ultimo ...

Serie A Spal - per Grassi distorsione al ginocchio : FERRARA - Doppia seduta di allenamento per la Spal , in vista del prossimo impegno di campionato, contro la Fiorentina. Il programma ha previsto un lavoro atletico e tecnico-tattico in mattinata, per ...