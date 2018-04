Serie A | questa sera super derby Roma-Lazio | ecco le probabili formazioni

Meteo - le previsioni per questa settimana : perturbazioni in Serie : perturbazioni in serie questa settimana sull'Italia: la pioggia non mancherà. "Un vortice ciclonico dal mar Tirreno ha colpito il Lazio, con l’occhio che è passato proprio sopra Roma, portando piogge e...

Serie C - bagarre promozione : questa la gara più difficile Video : Il 33esimo turno del campionato di #Serie C è probabilmente decisivo per la bagarre promozione. Infatti, tutte e tre le squadre in corsa per raggiungere il primo posto nel girone C saranno impegnate in match difficilissimi. Partendo da Lecce, con i padroni di casa impegnati con il Siracusa [Video]; passando da Catanzaro, dove sara' di scena il #Catania di mister Lucarelli in uno stadio storicamente ostico, e arrivando a Trapani, dove i siciliani ...

Serie B Frosinone vs Venezia 2-1 - Maiello a Sky : 'Questa vittoria è una liberazione' : Raffaele Maiello, migliore in campo nella vittoria del Frosinone sul Venezia, ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del centrocampista giallazzurro nel post gara: 'L'esultanza è stata una liberazione perché venivamo da un brutto momento, la rete ci ha consentito di sbloccarci e di ottenere ...

Serie C : questa sera Siracusa-Reggina - ecco i convocati di mister Maurizi : Il tecnico Agenore Maurizi ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C girone C tra il Siracusa e la Reggina prevista per domani 26 marzo alle ore 20.45 presso lo stadio “Nicola De Simone” La lista dei 23 convocati: Armeno, Auriletto, Bezziccheri, Bianchimano, Condemi, Cucchietti, Ferrani, Fortunato, Franchi, Gatti, Giuffrida, Hadziosmanovic, La Camera, Laezza, Licastro, Marino, ...

Francesco Montanari è Saverio Barone/ "Questa Serie dimostra che il bene può essere cool" (Il Cacciatore) : Francesco Montanari è Saverio Barone, il protagonista della fiction Il Cacciatore in onda su Rai 2. L'obiettivo della serie, ammette l'attore, è quello di dimostrare che "il bene può...(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 08:21:00 GMT)

Serie B - Balata : 'Valutiamo l'introduzione del Var già da questa stagione per playoff e playout' : "Nel 2018 non è possibile che tutto il mondo possa sapere in un minuto che l'arbitro ha commesso un errore e il diretto interessato no perché noi glielo abbiamo impedito". Serie B 2017-2018, tutti i ...

Serie A Spal - Semplici : «Il Sassuolo non merita questa classifica» : FERRARA - La Spal cerca la terza vittoria di fila in ottica salvezza. Leonardo Semplici non si nasconde alla vigilia della gara contro il Sassuolo: 'Se firmo per il pareggio? La nostra mentalità ci ...

Serie B Brescia - Boscaglia : «Vogliamo continuare questa Serie positiva» : Brescia - "Non abbiamo potuto lavorare come avremmo potuto, ma non è un alibi visto che anche il Perugia è nella stessa situazione" . Il tecnico del Brescia , Boscaglia , si prepara così alla gara di ...

Serie A Fiorentina - Chiesa : «Juventus? Daremo tutto per questa maglia» : FIRENZE - "Come si può fermare la Juventus? La Juve è una squadra di livello internazionale, sarà una partita complicatissima per noi ". Così Federico Chiesa , ai microfoni di Premium, guarda al ...

Consigli Fantacalcio Serie A / Dritte per la 23^ giornata : le delusioni di questa stagione : Consigli Fantacalcio Serie A, le Dritte per la 23a giornata: Higuain, Dzeko e Mertens. Eccoci giunti ad un nuovo appuntamento con i Consigli in vista del prossimo turno di campionato(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 17:46:00 GMT)