Serie A | Lazio finisce in dieci e per la Roma palo e traversa | il derby si chiude 0-0

Serie A. Derby della Capitale senza reti - Lazio e Roma staccano l'Inter di un punto : Squadre prudenti, poche le occasioni. Ma il finale si infiamma. Rosso a Radu all'80'. Grande occasione per Marusic. Al 90' Strakosha salva su Dzeko che un minuto dopo prende la traversa

Video Lazio-Roma 0-0 : Highlights e Tabellino Serie A 15-04-2018 : Risultato Finale Lazio-Roma 0-0: Cronaca e Video 32° Giornata Serie A 15 Aprile 2018. Finisce 0-0 il 148esimo derby capitolino tra Lazio e Roma. Un risultato piuttosto bugiardo per quel che si è visto in campo, con la Roma che addirittura arriva a centrare due pali. Il primo tempo è privo di gol, ma sicuramente non privo di azioni da gol e di grandi emozioni. Sin da subito infatti la partita è caratterizzata da un gran ritmo, scandito ...

Pagelle Lazio-Roma 0-0 - Serie A 2018. Dzeko si scatena nel finale. Ottimo Strakosha : Finisce 0-0 il derby della capitale. Un punto a testa tra Lazio e Roma, che rimangono insieme al terzo posto in classifica, andando +1 sull’Inter nella corsa alla Champions League. Ecco le Pagelle LAZIO Strakosha 6,5: un solo grande intervento, ma assolutamente decisivo sul meraviglioso colpo di testa di Dzeko Luiz Felipe 6,5: nel giorno del suo primo derby il giovane brasiliano si conferma una delle più belle sorprese della stagione dell ...

Serie A - questa sera super derby Roma-Lazio : ecco le probabili formazioni : “Normale che ci sia una macchia profonda, domani per noi è una partita importantissima, che dirà tanto sulla classifica e che viene dopo due giorni da Salisburgo, una profonda delusione, una qualificazione che era a portata di mano ma che poi non è avvenuta. Ma una macchia non può cancellare 8 mesi meravigliosi di questa squadra”. Così l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia del derby con la Roma in programma ...

Serie A - Atalanta-Inter 0-0 : Lazio e Roma agganciate : BERGAMO - L'Inter non va oltre lo 0-0 contro l'Atalanta nell'anticipo della 32ª giornata di Serie A . Tante le occasioni per i nerazzurri di Luciano Spalletti che però non riescono a trovare il ...

Serie A : Lazio Roma - probabili formazioni : Nello sport come nella vita le delusioni aiutano a crescere e questa aiuterà la mia squadra a crescere. Sono contento che domani ci sia subito una grande partita dove la squadra farà sicuramente una ...

