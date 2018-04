Serie A | la Juventus spazza via la Sampdoria | 3-0 e +6 sul Napoli

Serie A Juventus-Sampdoria 3-0 - il tabellino : TORINO - La Juventus batte la Sampdoria con il punteggio di 3-0 nella partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A. A segno Mandzukic, Howedes e Khedira. Juventus-Sampdoria 2-0: NUMERI E ...

Serie A - Juventus-Sampdoria 3-0 : bianconeri a +6 sul Napoli : Juventus-Sampdoria: cronaca, tabellino e statistiche Classifica Serie A Allegri:"Buffon è sempre stato un esempio dentro e fuori dal campo"

Serie A - La Juventus vede lo Scudetto : 3-0 alla Sampdoria : Le formazioni ufficiali Il tabellino del match La cronaca della partita QUI Juventus Allegri non dovrebbe cambiare molto rispetto alla trasferta di Madrid quindi 4-3-1-2 con Buffon in porta, ...

Video Gol Juventus-Sampdoria 3-0 : Highlights e Tabellino Serie A 15-04-2018 : Risultato Finale Juventus-Sampdoria 3-0: Cronaca e Video Gol Mandzukic, Howedes, Khedira 32^ Giornata Serie A 15 Aprile 2018. E’ stato tutt’altro che semplice ottenere questi 3 punti per la Juventus, al netto del risultato finale di 3-0. La Sampdoria ha venduto cara la pelle per oltre 45 minuti, ma alla fine il maggior tasso tecnico è venuto fuori tutto d’un colpo. I bianconeri di Max Allegri mettono una seria ipoteca ...

DIRETTA/ Juventus-Sampdoria (risultato live 1-0) streaming video e tv : Ramirez grazia Buffon! (Serie A) : DIRETTA Juventus Sampdoria, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I bianconeri cercano di confermare il vantaggio e dimenticare il Bernabeu(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 19:05:00 GMT)

Serie A - diretta Juventus-Sampdoria : formazioni ufficiali - tempo reale dalle 18 e dove vederla in tv : 1 di 3 Successiva TORINO - Juventus e Sampdoria scendono in campo alle 18 per la sfida della 32ª giornata di Serie A . I bianconeri, dopo l'eliminazione contro il Real Madrid in Champions League, ...

Serie A - 32^ giornata : risultati e classifica. Milan-Napoli 0-0 - la Juventus può scappare. Scatto salvezza del Bologna : La Juventus ha la ghiotta occasione per allungare ulteriormente in testa alla Serie A. I bianconeri affronteranno la Sampdoria alle ore 18.00 e, in caso di vittoria, si porteranno a +6 sul Napoli. I partenopei sono infatti stati costretti al pareggio per 0-0 dal Milan a San Siro. Il Milan risulta pimpante in avvio di primo tempo ma la prima azione pericolosa è del Napoli è al 15′: Mertens viene liberato dal tacco di Insigne sulla giocata ...

Serie A Juventus-Sampdoria - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : allenatore: GiampaoloArbitro: Mariani di Aprilia TV : Sky Calcio 1 e Super Calcio, Mediaset Premium Sport

Probabili formazioni/ Juventus Sampdoria : quote e ultime novità live (Serie A 32^ giornata) : Probabili formazioni Juventus Sampdoria: le quote e le ultime novità live sui due schieramenti. I bianconeri perdono ancora De Sciglio ma ritrovano Dybala, blucerchiati senza i due terzini(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 04:55:00 GMT)

Calcio femminile - Serie A 2018 : Brescia vincente a Vinovo - è aggancio alla Juventus! Campionato riaperto : Si riapre il discorso Scudetto nel Campionato di Serie A di Calcio femminile: il Brescia passa per 1-2 in casa della Juventus, vendica lo 0-4 subito all’andata, ed aggancia le bianconere in vetta alla classifica. Si ferma così a 17 la striscia di vittorie consecutive della formazione allenata da Rita Guarino, punita dalle reti di Daleszczyk al 4′ e di Sabatino in pieno recupero della prima frazione. Nella ripresa la rimonta juventina ...