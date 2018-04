Serie A Derby della Capitale senza reti | Lazio e Roma staccano l' Inter di un punto

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : Strakosha e la traversa salvano la Lazio - derby pari! : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite della 32^ giornata. Milan e Napoli pareggiano, la Juventus si porta a +6 sui partenopei e il derby finisce pari(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 22:25:00 GMT)

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata : derby vivo - Bruno Peres fa tremare il palo! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che si giocano per la 32^ giornata. Milan e Napoli pareggiano, la Juventus si porta a +6 sui partenopei(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 21:20:00 GMT)

Diretta/ Cantù Olimpia Milano (risultato finale 93-98) : la EA7 vince il derby al PalaDesio! (basket Serie A1) : Diretta Cantù Olimpia Milano, risultato finale 93-98: la EA7 vince il derby del PalaDesio in Serie A1 conducendo dall'inizio alla fine, il migliore per gli ospiti è Andrea Cinciarini(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 21:03:00 GMT)

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata : via al derby toscano del Franchi! Diretta gol live score partite : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che si giocano per la 32^ giornata. Spicca il derby tra Lazio e Roma, anche determinante per il terzo posto(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 12:00:00 GMT)

Serie A - questa sera super derby Roma-Lazio : ecco le probabili formazioni : “Normale che ci sia una macchia profonda, domani per noi è una partita importantissima, che dirà tanto sulla classifica e che viene dopo due giorni da Salisburgo, una profonda delusione, una qualificazione che era a portata di mano ma che poi non è avvenuta. Ma una macchia non può cancellare 8 mesi meravigliosi di questa squadra”. Così l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia del derby con la Roma in programma ...

Calcio a 5 Serie B - la Chaminade Campobasso stende il Cus Molise nel derby. Per i rossoblù ora i playoff : La cronaca Bastano pochissimi secondi alla squadra di casa per sbloccare il risultato ed è l'ex di turno Nardolillo a fare secco Castiglioni per l'1-0. La risposta ospite è affidata ad una ...

Serie A Roma - la lista per il derby : Defrel e Perotti saltano la Lazio : Roma - Non ci sono Gregoire Defrel e Diego Perotti nella lista di Eusebio Di Francesco per il derby contro la Lazio, in programma domenica sera alle ore 20.45 allo stadio Olimpico. Dopo aver ...

Basket - 26a giornata Serie A 2018 : derby Cantù-Milano - big match Venezia-Brescia : Sarà una 26a giornata davvero scoppiettante. Si comincia con l’anticipo del sabato tra la Fiat Torino e la Virtus Bologna, in quello che è più che mai un vero e proprio scontro diretto per i playoff. Due squadre in crisi, reduci da un brutto momento e che hanno bisogno di una vittoria per uscire dal tunnel buio in cui sono entrate. Torino ha dato segnali di ripresa in quel di Milano e spera che l’aria di casa possa farla tornare al ...

Biglietti Lazio-Roma - Serie A (domenica 15 aprile) : come acquistare i tickets per il derby dell’Olimpico : Il piatto forte della 32a giornata della Serie A è Lazio-Roma. Il derby della Capitale non ha bisogno di presentazioni, specie in questa occasione, arrivando le due squadre appaiate in classifica, al terzo posto. Il momento psicologico, però, è totalmente diverso. La Lazio è reduce dalla tremenda eliminazione in Europa League. I biancocelesti sembravano essere ad un passo dal passaggio del turno, ma hanno pagato a caro prezzo un black-out di ...

Serie A - prossimo turno : programma 32esima giornata/ Milan-Napoli e derby di Roma : lotta Scudetto e Champions : Serie A, prossimo turno: programma 32esima giornata. Da Milan-Napoli al derby di Roma: lotta Scudetto e Champions nel weekend. La capolista Juventus invece ospita la Sampdoria(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 12:21:00 GMT)

RISULTATI Serie B/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : pareggio a reti bianche nel derby del Piola! : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata e diretta gol live score dei tre posticipi in programma oggi domenica 8 aprile. Il Brescia fa un grande colpo e vince sul campo del Venezia(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 19:27:00 GMT)

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : pari il derby della lanterna (31^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi. Siamo nella 31^ giornata: spicca il derby di Genova, Juventus a Benevento mentre la Roma ospita la Fiorentina(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 22:45:00 GMT)

Serie A - Sampdoria-Genoa 0-0 : derby a reti bianche. Roma-Fiorentina 0-2 - crollo dei giallorossi con sfortuna : Dopo la vittoria della Juventus a Benevento, si sono giocati altri tre anticipi della 31^ giornata di Serie A. Tracollo della Roma in casa contro la Fiorentina: 2-0 dei viola che infilano la sesta vittoria consecutiva e sono in lotta per un posto in Europa League, brutto passo falso per i giallorossi dopo la sconfitta di Barcellona che rischia di compromettere l’accesso alla prossima Champions League. I ragazzi di coach Eusebio Di ...

Samp-Genoa Diretta Live Derby Serie A Cronaca : Calciomercato.it vi offre la Cronaca del match dello stadio 'Luigi Ferraris'. FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA , 4-3-1-2, : Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Linetty, Torreira, Praet; ...